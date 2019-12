Panchshil Realty

Panchshil Realty für seine SWZ in Pune mit 'Sicherheits-Oskar' ausgezeichnet

Pune, Indien (ots/PRNewswire)

EON Free Zone-1, eine Sonderwirtschaftszone (SWZ), wird mit dem höchsten Preis für Gesundheit & Sicherheit gewürdigt, gehört damit zu den leistungsfähigsten Unternehmen weltweit

Panchshil Realty (https://www.panchshil.com/), einer der führenden indischen Immobilienentwickler mit einem großen Portfolio an gewerblich genutzten Büroimmobilien, hat heute bekanntgegeben, dass EON Free Zone-1 (https://www.panchshil.com/commercial/19/eon-free-zone/), eine von seinem verbundenen Unternehmen EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd. verwaltete SWZ, für ihre beispielhaften Standards beim Management von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken vom British Safety Council das Sword of Honour verliehen wurde.

Die ca. 418.060 Quadratmeter große EON Free Zone-1 (https://www.panchshil.com/commercial/19/eon-free-zone/) in Kharadi, einem Vorort im Osten von Pune, ist die Attraktion des geschäftigen IT-Quartiers und selbst Heimat von zahlreichen internationalen und indischen Großkonzernen in der IT- und ITeS-Branche.

Atul Chordia, Chairman von Panchshil Realty, kommentierte: "Dieser Meilenstein und Erfolg war nur durch das unermüdliche Engagement, die harte Arbeit und die Leistungsbereitschaft der beteiligten Teams möglich, einschließlich unserer Partner und Mitarbeiter. Dies ist ein fantastischer Erfolg und ein Qualitätssiegel für Panchshils Verpflichtung zur Spitzenleistung bei Gesundheit & Sicherheit am Arbeitsplatz."

Panchshil Realty plant die zeitnahe Prüfung von weiteren 325.160 Quadratmetern seiner gewerblich genutzten Büroflächen in vier Lagen durch den Five Star Audit-Prozess und möchte schon bald auch diese nach Sword of Honour-Kriterien zertifizieren lassen.

Bei der Preisverleihung in London sagte Mike Robinson, Chief Executive des British Safety Council: "Die Auszeichnungen Sword of Honour und Globe of Honour sind die begehrtesten Preise der Industrie. Sie werden an Organisationen rund um den Globus vergeben, die bei Gesundheit und Sicherheit die höchsten Maßstäbe anlegen."

"Es ist mir eine große Ehre, mit ihnen zusammen diese große Leistung zu feiern. Was Gesundheit, Sicherheit und Umweltmanagement und zusehends auch Wohlbefinden am Arbeitsplatz angeht, haben sie für den Rest der Welt die Messlatte gelegt. Hervorzuheben ist auch ihr Streben nach kontinuierlicher Verbesserung ihrer ohnehin herausragenden Leistungsbilanz", fügte er hinzu.

Panchshils Geschäftsfelder - wichtigste Eckdaten

- Panchshil Realtys gesamtes fertig gestelltes Immobilienportfolio beläuft sich auf rund 2.136.700 Quadratmeter, weitere rund 1.858.000 Quadratmeter befinden sich in Entwicklung. - Das Kerngeschäft von Panchshil Realty umfasst drei vertikale Branchen: gewerblich genutzte Büroflächen, Gastgewerbe und Wohnraum. - Ein erheblicher Teil des Büroportfolios von Panchshil Realty ist mit dem Blackstone Real Estate Private Equity Fund verknüpft, gesponsert und verwaltet von Blackstone Group LP.

Informationen zu Panchshil Realty

Panchshil Realty wurde 2002 gegründet und ist eine der führenden indischen Marken für Luxusimmobilien. Die Gruppe ist bekannt für ihre hohen Maßstäbe und Spitzenleistung bei der Immobilienentwicklung und konzentriert sich auf die strukturierte Entwicklung wertorientierter Vermögenswerte und Schaffung eines erfahrbaren Lifestyle durch Design und Architektur. Weitere Informationen finden Sie unter www.panchshil.com

