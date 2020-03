Pharmascience Inc.

Pharmascience Inc. startet pms-FLUTICASON-PROPIONAT/SALMETEROL-DPI für die Erhaltungstherapie von Asthma und COPD

Montreal (ots/PRNewswire)

- Pharmascience Inc. ist stolz darauf, ein neues Produkt für die Erhaltungstherapie von Asthma und COPD auf den Markt zu bringen. pms-FLUTICASON-PROPIONAT/SALMETEROL-DPI, ist ein alternatives Generikum zu ADVAIR DISKUS(TM) und ist nun in Kanada im gleichen Inhaliergerät wie *ADVAIR DISKUS(TM) erhältlich.

Pharmascience ist ein führender kanadischer Hersteller von verschreibungspflichtigen, Freiwahl- und Sichtwahl-Generika und verfügt über ein Portfolio von mehr als 2.000 Produkten.

"Pharmascience ist stolz darauf, dieses wichtige Produkt einzuführen und für diesen äußerst komplizierten Markt eine kostengünstigere Alternativlösung zu liefern. Wir bauen unser Atemwegsfranchise weiter aus und setzen uns für unsere Patienten und andere Interessenvertreter ein", sagte Al Moghaddam, Vizepräsident und Geschäftsführer von Pharmascience Canada. "Die Einführung von pms-FLUTICASON-PROPIONAT/SALMETEROL-DPI spiegelt unseren Unternehmenseinsatz für die kanadische Bevölkerung wider."

Informationen zu Pharmascience Inc.

Das im Jahr 1983 gegründete Unternehmen Pharmascience Inc. Ist der weltweit größte Arbeitgeber in der Pharmaindustrie in Quebec und ist stolz auf seinen Hauptsitz in Montreal, an dem das Unternehmen über 1.500 Mitarbeiter verfügt. Pharmascience Inc. ist ein ist ein vollwertiges pharmazeutisches Unternehmen in Privatbesitz, das stark in Kanada verwurzelt ist und mit einer Produktverteilung in über 60 Ländern über eine internationale Reichweite verfügt. Das Unternehmen belegt mit über Investitionen von über 43 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 den 56. Rang der kanadischen 100 größten Investoren im Bereich Forschung und Entwicklung. Des Weiteren ist Pharmascience Inc. der viertgrößte Hersteller von Sichtwahlgenerika des Landes.

Pharmascience legt großen Wert darauf, in seine Mitarbeiter und junge Menschen zu investieren. Durch verschiedene Programme und Initiativen gewährleistet das Unternehmen dass deren persönliche Entwicklung und ihr Leben unterstützt werden. Pharmascience Inc. erhielt große Anerkennung für seine Investitionen, indem das Unternehmen als einer der besten Arbeitgeber für junge Menschen im Jahr 2020 ausgewählt und als Teil des Projekts bezüglich der besten 100 Arbeitgeber Kanadas als einer der besten Arbeitgeber in Montreal ausgezeichnet wurde. Das prestigeträchtige Forbes-Magazin führte Pharmascience Inc. ebenfalls auf seiner Liste der 300 besten Arbeitgeber für das Jahr 2020 auf.

Für Produktinformationen kontaktieren Sie bitte Pharmascience Medical Information unter der Rufnummer 1-888-550-6060.

*ADVAIR(TM) und DISKUS(TM) sind eigene oder an die GSK-Unternehmensgruppe durch Lizenz vergebene Warenzeichen.

Bei Presseanfragen kontaktieren Sie:

Andrea Frascione Communications Manager MediaInquiries@pharmascience.com 514-796-4067