Rapport de course - 2024 WHOOP UCI MOUNTAIN BIKE WORLD SERIES | ALETSCH ARENA-BELLWALD VALAIS

RENNBERICHT 37. «ALETSCH-HALBMARATHON-WOCHENENDE» INKL. SAMSTAGSRENNEN Bereits zum 37. Mal fand der Aletsch-Halbmarathon in der Aletsch Arena statt. Auch am Samstag gab es Laufsport. Am Aletsch-Halbmarathon-Wochenende am Grossen Aletschgletscher nahmen 2242 Läufer *innen teil. ...

mehr