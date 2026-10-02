Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG

Immobilien souverän bauen, betreiben, recyceln: Die Unternehmen der Schwarz Gruppe auf der Expo Real 2026

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Neckarsulm/München (ots)

Digitale und operative Souveränität durch eigene Infrastrukturen, Technologien und Stoffkreisläufe ist das Kernthema bei Immobilien der Unternehmen der Schwarz Gruppe.

Im Fokus: Austausch mit Projektentwicklern, Investoren, Bauunternehmen und Kommunen

Am Career Day am 7. Oktober stehen die Unternehmen als Arbeitgeber im direkten Gespräch mit dem Nachwuchs der Branche

Unter dem Motto "Born in Retail - Leading in Real Estate" präsentieren sich die Unternehmen der Schwarz Gruppe vom 5. bis 7. Oktober 2026 auf der Expo Real in München und zeigen am Stand B3.130, wie sie Immobilien und Infrastruktur über den gesamten Lebenszyklus hinweg entwickeln und betreiben.

Souveränität bedeutet für die Unternehmen der Schwarz Gruppe, selbstbestimmt und verlässlich zu handeln - von der Planung und Errichtung über den digitalen Betrieb bis zum Rückbau von Immobilien. Dafür verbinden sie ihre Kompetenzen aus Handel, Produktion, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Lidl und Kaufland bringen ihre Erfahrung als Betreiber und Ankermieter von Handelsimmobilien ein. Schwarz Immobilien Service unterstützt die zahlreichen Vorhaben der Unternehmen der Schwarz Gruppe als Dienstleister und Bauherr, PreZero steuert das Ressourcenmanagement bei, und Schwarz Digits entwickelt die digitale Infrastruktur für den Betrieb und schafft die Voraussetzungen für digitale Souveränität.

Vom Bau bis zum Rückbau

Die Unternehmen setzen verstärkt auf Bauweisen und Materialien, die Ressourcen schonen. Dazu gehören Holz-Hybrid-Konstruktionen, serielle Bauweisen und Rezyklate in Bauprodukten und Ausstattungselementen. Durch die Umstellung auf Rezyklat-Rammschutz haben Lidl und Kaufland beispielsweise im Jahr 2024 länderübergreifend rund 489 Tonnen Neuplastik eingespart. Zudem prüfen die Unternehmen, wie sich Gebäude so planen lassen, dass Materialien später wiederverwendet oder sortenrein zurückgewonnen werden können. Beim Betrieb helfen smarte Gebäudetechnik, Photovoltaikanlagen und die Nutzung von Abwärme, Energie effizient einzusetzen und Emissionen zu reduzieren.

Ein Beispiel dafür ist das Rechenzentrum Lübbenau von Schwarz Digits. Das Vorhaben entsteht auf dem Gelände eines ehemaligen Kraftwerks und verbindet digitale Infrastruktur mit regionaler Verantwortung. Ab 2028 soll die Serverabwärme in das städtische Fernwärmenetz eingespeist werden. Damit könnten bis zu 75.000 Haushalte mit Fernwärme versorgt werden.

Verlässliche Werte in herausfordernden Zeiten

In einem herausfordernden Marktumfeld schaffen die Unternehmen der Schwarz Gruppe verlässliche Werte. Lebensmittelgeankerte Handelsimmobilien leisten dabei einen Beitrag zur Stabilität von Städten, Kommunen und gewachsenen Versorgungsstrukturen.

Lidl und Kaufland revitalisieren Bestandsimmobilien, entwickeln Innenstadtstandorte und stärken die Nahversorgung im direkten Lebensumfeld. Proaktives Bestandsmanagement und "Asset Care" gehen dabei über die reine Verwaltung hinaus. Sie zielen darauf ab, die Attraktivität von Standorten langfristig zu sichern und Risiken frühzeitig zu erkennen.

Digitale und operative Unabhängigkeit

Souveränität bedeutet auch, die Kontrolle über Daten, Technologien und Infrastrukturen zu behalten. Schwarz Digits bietet mit STACKIT eine souveräne Cloud sowie Lösungen für Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz, Kommunikation und den digitalen Arbeitsplatz. Das Rechenzentrum in Lübbenau soll bis Ende 2027 entstehen und die digitale Infrastruktur in Deutschland und Europa stärken.

Mit dem Schwarz Digits Campus in Bad Friedrichshall und der digitalen Infrastruktur für den IPAI Campus Heilbronn sind zudem Innovationszentren für digitale Technologien und Künstliche Intelligenz Teil der Aktivitäten. Sie fördern den Wissenstransfer, sichern Know-how und stärken die Region als Zukunftsstandort.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter www.gruppe.schwarz.