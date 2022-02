adesso insurance solutions GmbH

adesso insurance solutions erwirbt Mehrheitsbeteiligung am Beratungshaus für Pensionsstrategie RIES Corporate Solutions

Dortmund (ots)

Die adesso insurance solutions GmbH hat sich mehrheitlich an der RIES Corporate Solutions GmbH, einem Beratungsunternehmen für Pensionsstrategie, beteiligt. Damit bauen die Spezialisten für Benefit-Verwaltungssoftware das eigene Leistungsangebot im Bereich der betrieblichen Benefits (bAV, Zeitwertkonten und Altersteilzeit) weiter aus und integrieren rechtliche, strategische, betriebswirtschaftliche, aktuarielle Beratung sowie Insolvenzsicherung und Administration in das Portfolio.

Neben dem Gründer und Geschäftsführer Michael Ries wird Dr. Michael Höhnerbach, Geschäftsführer bei adesso insurance solutions, weiterer Geschäftsführer im Unternehmen. Der Zugehörigkeit zu einem der größten deutschen IT-Konzerne entsprechend, wird der Name von RIES Corporate Solutions in adesso benefit solutions geändert. Darüber hinaus wird das bestehende Contractual Trust Arrangement (CTA) von RIES in die adesso partner trust GmbH umbenannt. Diese fungiert als Instrument zur Insolvenzsicherung und Bilanzoptimierung.

adesso benefit solutions bildet somit die gesamte bAV-Wertschöpfungskette ab und kann Komplettlösungen aus einer Hand anbieten. Der Bereich mit aktuell rund 55 Mitarbeitenden wird weiter ausgebaut.

Administrative IT-Exzellenz und 360°-Beratung

Der Vorstandsvorsitzende der adesso SE, Michael Kenfenheuer betont: "Der Pensionsmarkt, insbesondere das digitale Management von Pensionsverpflichtungen, stellt aus unserer Sicht ein vielversprechendes Zukunftsthema dar." Dr. Michael Höhnerbach ergänzt: "Der Zusammenschluss eines IT-Unternehmens mit einem Beratungshaus ist ein 'Perfect Fit'. Mit der mehrheitlichen Beteiligung an adesso benefit solutions schaffen wir zum einen Potenziale in der Weiterentwicklung unserer eigenen Software für das Management von Pensionsverpflichtungen. Zum anderen reagieren wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden, die mit steigender Mitarbeiteranzahl einen höheren Bedarf an Beratung und Services im Bereich der bAV und Zeitwertkonten formulieren."

in|sure CollPhir wird zu digitaler Plattform weiterentwickelt

Die Software in|sure CollPhir wird zu einer durchgängigen digitalen Pensions- und Benefits- Plattform ("Pension-Share-Point") speziell für den deutschen Mittelstand weiterentwickelt. Die Services richten sich nicht nur an Unternehmen, sondern auch an Anbieter von Produkten wie zum Beispiel Asset Manager. adesso benefit solutions bietet alle notwendigen Leistungen as a Service an, so dass die Kernkompetenz der Produktpartner zur Geltung gelangt.

"Wir freuen uns, unsere Fachkompetenz und lange Erfahrung rund um die bAV, Zeitwertkonten, Altersteilzeit sowie rechtliche und strategische Beratung nun mit der IT-Expertise von adesso bündeln zu können, es findet quasi eine digitale Weiterentwicklung unserer bewährten Dienstleistungen statt", sagt Michael Ries. "Die Themen bAV und Zeitwertkonten stellen zunehmend ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal im 'War for Talents' dar. Deshalb ist es sinnvoll, sowohl Software als auch Beratung aus einer Hand anzubieten. Wir sind tief im deutschen Mittelstand verwurzelt und kennen dessen Bedürfnisse sehr gut."

Über RIES

Die RIES Corporate Solutions GmbH wurde 1999 von Michael Ries als eines der ersten konsequent auf Honorarbasis beratenden Unternehmen gegründet. Transparenz, Prozessorientierung, betriebswirtschaftliche Kompetenz und ein kundenzentriertes Handeln haben RIES zu einer anerkannten Beratungsboutique in der bAV- und Zeitwertkontenlandschaft werden lassen. RIES verfügt über die notwendigen Zulassungen zur Rechtsberatung, DAV-Aktuare/IVS-Sachverständige, Honorar-Versicherungsberatung und Honorar-Anlageberatung. Als "Organ der Rechtspflege" ist RIES ausschließlich den Mandanten verpflichtet und berät objektiv und neutral in deren Interesse. www.ries-solutions.com

adesso insurance solutions GmbH

Das Softwareunternehmen adesso insurance solutions GmbH, hundertprozentige Tochter der börsennotierten adesso SE, entwickelt und implementiert Standardsoftware für den internationalen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das Dortmunder Unternehmen releasefähige Standardsoftwareprodukte und bietet daneben Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag an. Die in|sure-Produkte decken alle Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare Komponenten einsetzbar. Zur in|sure Ecosphere zählen Systeme für alle Versicherungssparten. Dazu zählen Lösungen für das Bestandsmanagement, die Leistungs- bzw. Schadenbearbeitung, die Partnerverwaltung, für den Provisions- sowie In-/Exkassoprozess und das gesetzliche Meldewesen. Darüber hinaus stellt adesso insurance solutions ein System für die softwaregestützte Datenmigration und eine selbstlernende KI für eine medienbruchfreie Dunkelverarbeitung zur Verfügung. Weitere Informationen unter: www.adesso-insure.de