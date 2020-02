Expo 2020 Dubai

Die VAE eröffnen "Konsortium für Afrika" im Wert von 500 Millionen US-Dollar: Investitionen und Entwicklung für "turbo-geladenes" neues Afrika, das von der Jugend angetrieben wird

Addis Abeba, Äthiopien (ots/PRNewswire)

- "Konsortium für Afrika" wird Ambitionen und Ressourcen kombinieren, um den Fortschritt zu unterstützen

- Investitionen in Höhe von 500 Mio. USD, um sich auf Jugend und Digitalisierung zu konzentrieren

- Die Afrikanische Union hört zu, wie das Konsortium das unermüdliche Engagement der VAE für den Kontinent demonstriert

Das Konsortium für Afrika der VAE, eine neue Initiative mit einer bereitgestellten Investition von 500 Millionen USD, um die Vision eines "turbo-geladenen" und vernetzten neuen Afrikas, das von seiner Jugend angetrieben wird, zu verwirklichen, wurde bei der Afrikanischen Union (AU) enthüllt.

Die VAE-Ministerin für internationale Zusammenarbeit und Generaldirektorin der Expo 2020 Dubai, Ihre Exzellenz Reem Al-Hashimy, sagte den Mitgliedern, dass das Konsortium ein langfristiger Schöpfer von Humankapital auf dem Kontinent mit zwei unmittelbaren Prioritäten sein werde: Digitalisierung und Jugend.

Sie sagte, das Konsortium werde das Engagement der Regierung der VAE und seines Privatsektors für Afrika durch sein Streben nach Fortschritt und durch Ressourcen zu seiner Unterstützung in einer einzigen, auf Entwicklung und Investitionen fokussierten Einheit vereinen und zu einer optimistischen neuen Zukunftsvision für Afrika und zusammen mit Afrikanern beitragen.

Ihre Exzellenz Reem Al-Hashimy erklärte: "Die VAE sehen sich mehr als nur der Spender oder Anbieter von konzessionierten Darlehen, denn der tatsächliche Wert liegt im langfristigen Aufbau von Humankapital. Und wir setzen uns dafür ein, das Gerüst zu liefern, in dem Start-ups gedeihen können, Unternehmer führen können und junge Menschen mit Optimismus in eine Zukunft blicken können, die sich fest in Ihrer Kontrolle befindet."

Der Fokus auf Digitalisierung und Jugend würde sicherstellen, dass "unsere jungen und talentierten Menschen nicht von Möglichkeiten der Zukunft überfordert werden, sondern sie annehmen", fügte Ihre Exzellenz hinzu.

"Wir haben aufmerksam zugehört, was Sie uns als ein Kontinent, der durch die Afrikanische Union repräsentiert wird, gesagt haben, und als Nationen, die ihre Mitgliedstaaten bilden. Und wir haben Ihren Appell an die VAE gehört: auf die Erfahrungen aus unserer eigenen Entwicklung zurückzugreifen und die Investitionen der VAE in die digitale Wirtschaft Afrikas ins Visier zu nehmen", fuhr Ihre Exzellenz fort.

Die VAE waren während ihrer 49-jährigen Geschichte ein aktiver Partner auf dem Kontinent und investierten in dieser Zeit Milliarden. Bis 2016 waren sie das zweitgrößte Investorenland in Afrika und unterstützten eine Vielzahl von Projekten, darunter Straßen, Brücken und Häfen, Schulen, Kliniken und Krankenhäuser.

Das Konsortium für Afrika würde für die Zukunft eine konsolidiertere, anpassungsfähigere und wirkungsvollere Unterstützung gewährleisten, sagte Ihre Exzellenz, die als erste Ministerin der VAE die AU mit einer Rede vor ihrem Exekutivrat in Ihrem Hauptsitz ansprach.

Ihre Exzellenz beschrieb auch die erste Teilnahme der Afrikanischen Union an einer Weltausstellung, die die reiche Geschichte des Kontinents und viele Errungenschaften in seinem eigenen Pavillon präsentierte. Zum ersten Mal in der 169-jährigen Geschichte der Weltausstellung wird jede teilnehmende Nation - rekordbrechende 192 an der Zahl - mit einem eigenen Pavillon am weltweit größten Schauplatz der menschlichen Brillanz und Leistung vertreten sein.

Auf der ersten Weltausstellung im Nahen Osten, in Afrika und in Südasien (MEASA) werden rund 25 Millionen Besucher erwartet. Der Pavillon der Afrikanischen Union, der sich im "Opportunity District" der Expo 2020 befindet, wird die Reden der großen afrikanischen Staats- und Regierungschefs beleuchten und veranschaulichen, wie viel die Institution seit ihrer Gründung als Organisation der Afrikanischen Einheit im Jahr 1963 erreicht hat.

Millionen von Besuchern werden sich in einen farbenfrohen, grenzenlosen Raum begeben, in dem sie das große Potenzial und den Optimismus Afrikas für die Zukunft entdecken werden, was in den Aspirationen seiner Agenda 2063 zum Ausdruck kommt, die sich mit Landwirtschaft, Verkehr, Wissenschaft und Technologie sowie Gesundheit befassen.

Vom 20. Oktober 2020 bis zum 10. April 2021 werden die VAE sechs Monate lang das weltweit größte Treffen von Denkern ausrichten und kreative kritische Köpfe auf einer starken Plattform willkommen heißen, die unsere Zukunft gestalten und eine Reihe von Möglichkeiten aufzeigen werden, die von - und in - afrikanischen Ländern erkundet werden können.

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/1088299/Expo_2020_Dubai_Consortium_for_Africa.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088300/HE_Reem_al_Hashimy_AU_Summit.jpg

Kontakt:

Lucy Davies

Ogilvy

Lucy.davies@ogilvy.com

+971 581-585-624