Reibschüsseln aus Windisch - ein römischer Markenartikel?

Der XXV. Band der Veröffentlichungen der Gesellschaft pro Vindonissa, Mortariastempel von Vindonissa von Stefan F. Pfahl, behandelt Töpferstempel auf sogenannten Reibschüsseln, einem Keramikgefäss, das in römischer Zeit zur Zubereitung von Speisen diente. Eine grosse Zahl an solchen Reibschüsseln sind in der Archäologischen Sammlung des Kantons Aargau vorhanden: sie stammen aus der über 100-jährigen Grabungstätigkeit in Vindonissa (Windisch). Die Stempel auf diesen Gefässen sind eine wichtige Quellengattung, denn sie nennen die Hersteller und erlauben dadurch Rückschlüsse auf die Produktion und den Import.

Die Reibschüsseln kommen im Legionslager häufiger vor als in der umgebenden Zivilsiedlung. Vermutlich ein Indiz für die unterschiedlichen Speisegewohnheiten von Soldaten und Zivilbevölkerung. Unteranderem gelang der Nachweis eines Militärtöpfers, des Soldaten Lucius Calvius - Designer eines frühen Markenartikels?

