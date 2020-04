MAF Schweiz

MEDIENMITTEILUNG Schweizer MAF-Pilot in SRF DOK "Helden der Lüfte"

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

MEDIENMITTEILUNG

MAF-Pilot in SRF DOK «Helden der Lüfte»

Die Sendung «Helden der Lüfte», die morgen Freitag, 1.5.2020 ausgestrahlt wird, porträtiert unter anderen den Berner Oberländer Piloten Daniel Moser. Der gelernte Schreiner ist Missionspilot in Osttimor – und gewährleistet dort mit dem lokalen MAF-Team einen oftmals lebensrettenden Flugdienst.

Daniel Moser wohnt mit seiner Frau Deborah im südostasiatischen Kleinstaat Osttimor. Dort hat er einen abenteuerlichen Beruf: Seit sechs Jahren ist er Pilot bei Mission Aviation Fellowship, einem christlichen, humanitären Flugunternehmen. Von der Hauptstadt Dili aus fliegt er mit kleinen Propellermaschinen auf Naturpisten, um grösstenteils medizinische Rettungsflüge durchzuführen. Im Land, das etwa ein Drittel so gross wie die Schweiz ist und in dem rund 1.3 Millionen Menschen leben, sind die Strassen rar und die Infrastruktur generell schlecht – und somit Lufttransporte oftmals die einzige Rettung. Auch seine Frau Deborah dient dem osttimoresischen Volk, indem sie nebst dem Muttersein in einem Behindertenheim arbeitet.

Die Sendung auf SRF 1 startet am Freitag 1.5.2020 um 21:00 und wird am 8.5., 15.5. sowie am 22.5.2020 zur gleichen Zeit fortgesetzt.

MAF Schweiz bietet folgendes an:

- Interview mit dem Piloten Daniel Moser (derzeit in der Schweiz)

- weitere hochauflösende Bilder

Kontakt:

Daniel Dubouloz, Public Relations, 079 660 11 06, ddubouloz@maf-swiss.org

Über MAF

MAF ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die Versorgung via Luftweg in schwer erreichbare Gegenden gewährleistet. Dort ist fliegen kein Luxus, sondern lebenswichtig. MAF fliegt über Urwälder, Wüsten und Berge, um unzähligen Menschen medizinische Versorgung, Bildung, Entwicklungs- und Nothilfe sowie Zugang zum christlichen Glauben zu ermöglichen. MAF bedient weltweit über 1400 Flugpisten und unterstützt dabei rund 2000 Organisationen mit 130 Flugzeugen in 26 Ländern.

Daniel Dubouloz Public Relations Mission Aviation Fellowship MAF Schweiz | Switzerland Bahnhofstrasse 22, 4900 Langenthal G +41 62 842 25 73 | F +41 62 842 25 74 www.maf-swiss.org