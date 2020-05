FP Markets

FP Markets von Investment Trends erhält Auszeichnung "Best for Quality of Trade Execution 2019"

Sydney (ots/PRNewswire)

FP Markets (http://www.fpmarkets.com/) wurde im kürzlich veröffentlichten Bericht für 2019 von Investment Trends über das Hebel-Trading in Australien als Devisen- und CFD-Broker mit dem Prädikat " Best for Quality of Trade Execution 2019 " ausgezeichnet.

Die renommierte Auszeichnung stammt aus dem Bericht von Investment Trends 2019 über das Hebel-Trading in Australien, der auf einer breit angelegten Befragung von mehr als 10.000 Investoren und Tradern im November und Dezember 2019 basiert. Die Befragten kamen aus dem Panel von Investment Trends, Medien-Häusern, Online-Brokern und Kunden von Anbietern von Hebel-Trading.

Investment Trends ist ein in Privatbesitz befindliches Forschungsunternehmen der Finanzdienstleistungsbranche mit Sitz in Sydney, Australien, das unabhängige und umfassende Erkenntnisse über das Verhalten, die Kaufpräferenzen und die künftigen Bedürfnisse von Investoren und Intermediären für Finanzdienstleistungsunternehmen in Australien, Singapur, Hongkong, Frankreich, Deutschland, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den USA entwickelt und liefert.

Als renommiertes Unternehmen in der Branche und Gewinner von mehr als 40 Auszeichnungen seit seiner Gründung im Jahr 2005 weiß FP Markets (https://www.fpmarkets.com/why-fp-markets/) , dass die Kombination aus konsistent engen Spreads und schneller Ausführung in Verbindung mit hochmodernen Plattformen, einer breiten Produktpalette und erstklassigem Kundensupport die wichtigsten Bestandteile sind, die ernsthaften Tradern das Vertrauen geben, Handel zu treiben.

Matt Murphie, Managing Director von FP Markets, kommentierte: "Wir freuen uns, von Investment Trends die Auszeichnung als Beste in Bezug auf die Qualität der Ausführung von Trades 2019 erhalten zu haben. Das engagierte Team bei FP Markets arbeitet unermüdlich daran, seinen Kunden ein einzigartiges Trading-Erlebnis zu bieten, indem es konsistent engere Spreads und das Beste in der Trade-Ausführung bietet, und es ist erfreulich zu sehen, dass die harte Arbeit von Branchenexperten anerkannt wird."

FP Markets bietet mehr als 10.000 Trading-Instrumente und Tradern den Zugang zu CFDs (https://www.fpmarkets.com/what-are-cfds/) in Bezug auf Devisen (https://www.fpmarkets.com/forex-trading/) , Indizes (https://www.fpmarkets.com/indices/) , Rohstoffe (https://www.fpmarkets.com/commodities/) , Aktien (https://www.fpmarkets.com/equities/) und Kryptowährungen (https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/) . FP Markets gehört damit zu den größten Anbietern der Branche. Die Möglichkeit, CFD von einem einzigen Konto aus zu traden, ist der Grund, weshalb so viele Trader sich dafür entscheiden, bei FP Markets zu traden.

Hinweise an die Redaktionen Über FP Markets:

- FP Markets ist ein globaler, in Australien regulierter Anbieter von CFDs und Devisen mit einer Branchenerfahrung von mehr als 15 Jahren. - Die Vision des Unternehmens besteht seit jeher darin, für die Kunden die ultimative Trading-Anlaufstelle zu sein, indem die beste Technologie, die beste Produktpalette, die besten Preise und die besten Kundendienstleistungen für diejenigen kombiniert werden, die auf den Märkten traden möchten. - FP Markets bietet bei Devisen die engsten Interbanken-Spreads bereits ab 0,0 Pips und mit Hebeln von bis zu 500:1. - Unsere Kunden können auch unterwegs von ihren Mobilgeräten aus auf mehreren leistungsstarken Online-Plattformen traden, einschließlich MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader und IRESS. - Der hervorragende mehrsprachige Service des Unternehmens, der an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr (24/5) angeboten wird, wurde von Investment Trends als Heimat für einige der zufriedensten Kunden der Branche anerkannt und hat fünf Jahre in Folge die Auszeichnung für höchste allgemeine Kundenzufriedenheit "The Highest Overall Client Satisfaction Award" erhalten.

Weitere Einzelheiten zu unserem umfangreichen Angebot finden Sie auf https://www.fpmarkets.com/

