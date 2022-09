Gruner+Jahr, Couch

Launch der vierten COUCH Lieblingsstücke-Kollektion

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Nach dem erfolgreichen Start der COUCH Lieblingsstücke im Herbst 2019 legt das Living-, Fashion- und Beauty-Magazin nun mit der 4. Kollektion nach. Zusammen mit dem Kooperationspartner Otto hat die COUCH-Redaktion neue Möbel, Kleinmöbel, Accessoires, Heimtextilien, Teppiche und Leuchten entwickelt, die die bestehenden COUCH Lieblingsstücke ergänzen.

Rund 150 Produkte COUCH Lieblingsstücke sind ab sofort bei otto.de/couch verfügbar. Besondere Keypieces bei den Neuheiten sind das Modulsofa "Polster Party" in angesagtem Bouclé-Bezug sowie Sofa und Sessel "Knautschzone" mit Struktur-Bezug. Zum Must-Have im Schlafzimmer eignet sich das cosy Boxspringbett "Kederleicht" mit schicker Steppung am Kopfteil, Doppelfederung und Bettkasten in verschiedenen Größen und Farben. Und auch Polsterbett "Knuddelzone" und "Traumstation" machen ihren Namen alle Ehre und laden zum sanften Entschlummern ein.

Zu Tisch wird's richtig gemütlich mit den Polsterstühlen "Knopfsache" mit Bezug aus Leinenmix in Grau sowie dem Stuhl "Aussitzer" mit Webstoffbezug in Dunkelgrau und Rosé. Drehhocker "Rollenspieler" passt perfekt dazu und in jeden Winkel.

Ein extra Plätzchen gestattet die Bank "Bankier", auf der man spontan zusammenrücken kann. Für ein stylisches Homeoffice sorgt Schreibtisch "Kleiner Kollege", der zum Feierabend ganz flott Laptop und Kabel in seiner Schublade verstecken lässt. Den gibt es auch als Wandschreibtisch - platzsparender geht es nicht. Um weitere Büroartikel unter zubringen dient Regal "Aufgestockt" mit seinen drei Fächern auf Rollen. Idealen Beistand bietet Tischchen "Stell dich ein" mit seiner zurückhaltenden Erscheinung.

Christina Gath, Chefredakteurin Wohnen & Genuss RTL News: "Schnelle Veränderungen mit erschwinglichen Möbeln und Accessoires, die aktuelle Trends aufgreifen, darauf legt die Zielgruppe der Interior-Begeisterten von COUCH großen Wert. Trendthemen wie Modulsofas, leichte Boxspringbetten und Ideen für flexiblen und minimalistischen Stauraum - besonders im Homeoffice - bildet die Kollektion ab. Man soll sich mit den COUCH Lieblingsstücken wohlfühlen und sein Zuhause immer wieder neu erfinden können, ohne dabei zu viel auszugeben. Wir sind sehr stolz, dass unsere COUCH Lieblingsstücke so gut ankommen und Jahr für Jahr neue Fans gewinnen."

"Wir sind glücklich, trotz einer sehr angespannten Marktsituation wieder super trendige und urbane Lieblingsstücke präsentieren zu können. Das unterstreicht die langjährig gute Zusammenarbeit zwischen den Kolleg:innen von Otto und uns. Wir sind davon überzeugt, dass auch diese Kollektion wieder ein Erfolg wird", ergänzt Tanja Böttjer, Category Director Brands Licensing by G+J.

SUPER RTL Licensing, Brands Licensing von Gruner + Jahr und der Bereich Licensing Solutions der Ad Alliance sind Teil von RTL Consumer Products, der neu entstehenden und zukünftig größten Lizenzagentur im deutschsprachigen Raum.

Pressematerial: Honorarfreies Bildmaterial wie Moods und Freisteller, zusätzliche Presseinfos zu den Neuheiten sowie das Cover und die Strecke der COUCH Oktober-Ausgabe stehen zum Download zur Verfügung: HIER

Der Copyright-Nachweis lautet: "Anne Deppe/Solar und Fotografen/ COUCH Lieblingsstücke"

Bitte beachten Sie: Die Fotos dürfen nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die COUCH Lieblingsstücke und deren Produkte eingesetzt werden. Die Weitergabe für redaktionelle Verwendung und werbliche Nutzung ist mit Angabe des Urhebers zulässig.