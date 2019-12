NIPPON EXPRESS CO., LTD.

Future Supply Chain und Nippon streben strategische Zusammenarbeit an, wollen zu Indiens führendem Logistikdienstleister werden

Mumbai, Indien, und Tokio (ots/PRNewswire)

- Unterzeichnen Geschäftskooperationsvertrag, um Synergien zu erzeugen; Nippon Express im Besitz aller erforderlichen Genehmigungen, um 22-%-Beteiligung an FSC zu erwerben -

Nippon Express Co., Ltd., handelnd durch seine Tochtergesellschaft Nippon Express (South Asia & Oceania) Pte. Ltd. (im Folgenden "Nippon Express"), und Future Supply Chain Solutions Limited (im Folgenden "FSC") haben am 11. Dezember in Mumbai einen Geschäftskooperationsvertrag unterzeichnet. Ziel ist die gemeinsame Identifizierung von Wachstumschancen für Neu- und Bestandskunden im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft und geschäftlichen Kooperation sowie die Umsatzsteigerung für beide Unternehmen. Die beiden Unternehmen werden ihre geschäftliche Kooperation im Januar 2020 aufnehmen.

Nippon Express wird seine Leistungskompetenz in unterschiedlichen Sektoren des indischen Markts in die Partnerschaft einbringen. Das Unternehmen will zum führenden Logistikdienstleister Indiens aufsteigen. FSC wird seine Stärke im 3PL- und Expresslogistikgeschäft nutzen, um potenzielle neue Geschäftsfelder von Nippon Express' japanischen und MNC-Bestandskunden zu erschließen. Die beiden Unternehmen wollen einen formellen Lenkungsausschuss einsetzen. Die Vertreter von Nippon Express werden eng mit der Geschäftsleitung von FSC zusammenarbeiten.

Nippon Express und FSC wollen mit der Kollaboration drei Geschäftsstrategien verfolgen. 1. Ausweitung des integrierten und erstklassigen Leistungsangebots von FSC auf die japanischen und anderen ausländischen Kunden von Nippon Express, die auf dem indischen Markt vertreten sind und die Absicht haben, in naher Zukunft auf den indischen Markt vorzudringen. 2. Ausweitung der globalen Logistikleistungen von Nippon Express auf Kunden in Indien über FSC. 3. Verbesserung der operativen Effizienz von FSC durch Implementierung moderner/globaler Technologien und Prozessverbesserungen/Kaizen-Aktivitäten.

Satoshi Horikiri, Senior Managing Executive Officer und Chief Managing Officer of International Business Headquarters bei Nippon Express, kommentierte: "Ich freue mich sehr Ihnen mitzuteilen, dass Future Supply Chain Solutions und Nippon Express einen Geschäftskooperationsvertrag geschlossen haben. Diese Partnerschaft ist eine wichtige Komponente in unserer langfristigen Vision, durch dynamisches Wachstum als Logistikdienstleister eine starke internationale Marktpräsenz zu etablieren. In Zahlen heißt das, dass wir bis 2028 unseren Umsatz außerhalb Japans von derzeit 4 Mrd. USD auf 12 Mrd. USD steigern wollen. Aus uns soll ein stolzes Logistikunternehmen von Weltrang werden."

Mayur Toshniwal, Geschäftsführer von FSC, fügte hinzu: "Ich freue mich, dass Nippon Express der FSC-Familie als strategischer Partner beigetreten ist. Auf Basis unserer Kompetenzen und Branchenexpertise, die sich perfekt ergänzen, werden wir gemeinsam unsere indischen Kunden durch erstklassige Lieferkettenleistungen betreuen. Wir sind gespannt, welche Potenziale für Geschäftswachstum und Umsatzsynergien durch diese Partnerschaft entstehen werden. Dabei bleiben wir dem langfristigen Ziel der signifikanten Wertschöpfung für unsere Stakeholder verpflichtet."

Nippon Express und FSC haben aller notwendigen Genehmigungen in Zusammenhang mit dem Erwerb einer 22-%-Beteiligung an FSC durch Nippon Express erhalten, die am 20. September 2019 angekündigt wurde. Dies beinhaltet die Genehmigung der indischen Wettbewerbskommission, der FSC-Aktionäre, der BSE Limited und der National Stock Exchange of India Limited.

