FS-ISAC GIBT VORSTAND FÜR EUROPA BEKANNT

Vorstand zur Förderung des Informationsaustauschs über die europäische und globale Cyber-Bedrohungslandschaft

FS-ISAC, die mitgliedergeführte, gemeinnützige Organisation, welche die Cybersicherheit und Widerstandsfähigkeit des globalen Finanzsystems fördert, gab heute die Bildung ihres Europa-Vorstands bekannt. Damit wird das Engagement des FS-ISAC für den Schutz des globalen Finanzsektors vor den sich rasch entwickelnden Cyber-Bedrohungen durch einen verstärkten regionalen Informationsaustausch bekräftigt.

Der Europa-Vorstand wird die Aktivitäten in Europa überwachen und sich mit dem weltweiten Vorstand abstimmen, um geografisch bedingte Wissenslücken auszugleichen. Daniel Barriuso, Group Chief Transformation Officer, Grupo Santander, wird als Vorstandsvorsitzender fungieren.

"Ich hatte das Privileg, mit dem FS-ISAC zusammenzuarbeiten, um die kollektive Verteidigung des Finanzdienstleistungssektors durch mehrere Bedrohungszyklen hindurch zu stärken", sagte Barriuso. „Als erster Vorsitzender des europäischen Verwaltungsrats freue ich mich darauf, die Gemeinschaft für den Informationsaustausch in Echtzeit zu stärken, was für die Widerstandsfähigkeit unseres Sektors in der heutigen Cyber-Bedrohungslandschaft so wichtig ist".

Der europäische Vorstand wird nicht nur dazu beitragen, die Arbeit des FS-ISAC in den Bereichen Aufklärung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit auf dem Kontinent zu vertiefen, sondern auch öffentlich-private Partnerschaften aufbauen und die Beziehungen zu anderen kritischen Infrastruktursektoren, einschließlich Energie und Telekommunikation, sowie zu wichtigen Drittanbietern von Dienstleistungen fördern. Da der Finanzsektor den europäischen Digital Operational Resilience Act (DORA) umsetzt, wird das Management von Schlüsselrisiken wie denen der Lieferkette des Sektors zunehmend zu einem kollaborativen Unterfangen.

"Die sich ständig verändernde Cyber-Bedrohungs- und Regulierungslandschaft in Europa erfordert eine lokalisierte Gruppe von Experten, welche die ähnlichen Märkte und Kulturen verstehen, in denen wir tätig sind" sagte Beate Zwijnenberg, Global CISO, ING, der als Direktor sowohl im europäischen als auch im weltweiten Vorstand tätig ist. "Der Finanzdienstleistungssektor muss sich zusammenschließen, um diese Veränderungen gemeinsam zu bewältigen, und die Einrichtung dieses Gremiums ist der nächste Schritt, um sicherzustellen, dass die Erfahrungen der in Europa ansässigen Mitglieder des FS-ISAC in die globale Gemeinschaft einfließen."

Die regionale Führung in Europa wird auch an den wachsenden Informationsangeboten des FS-ISAC in der Betrugslandschaft, einschließlich Identitätsbetrug und Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails, zusammenarbeiten und weiter darüber diskutieren, wie generative KI von böswilligen Akteuren genutzt wird, um traditionelle Cyber-Taktiken wie Social Engineering anzupassen. KI hat das Potenzial, das Vertrauen der Verbraucher in digitale Kanäle zu untergraben, und die Finanzinstitute müssen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sich der Sektor erfolgreich an diesen groß angelegten technologischen Wandel und die damit verbundenen neuen Risiken anpasst.

"Die Widerstandsfähigkeit des Finanzdienstleistungssektors wird nicht nur durch individuelle Vorbereitung erreicht, sondern auch durch größere Anstrengungen der gesamten Branche sowohl in Europa als auch weltweit", sagte Europa-Vorstandsmitglied Jayaraj Puthanveedu, MD, Global Head of Resilience, Cyber und Digital Fraud, BNP Paribas. "Nur durch die Entwicklung eines kollektiven Muskelgedächtnisses, das durch grenzüberschreitende Übungen, lokale Schulungen und Zusammenarbeit gebildet wird, kann die operative Widerstandsfähigkeit des europäischen Finanzsektors gestärkt und die globale Reaktionszeit im Falle großflächiger Zwischenfälle verbessert werden.

"Die Nutzung unseres kollektiven Wissens und unserer Weisheit ist von entscheidender Bedeutung, um unseren Gegnern einen Schritt voraus zu sein, das Rad nicht neu zu erfinden und schnell und entschlossen auf Vorfälle zu reagieren", sagte Europa-Vorstandsmitglied Carsten Fischer, Deputy Chief Security Officer bei Deutsche Bank. "Dies wird zweifellos die Wirksamkeit und Effizienz unserer Bemühungen zur Analyse und Abwehr von Bedrohungen in der gesamten Branche verbessern.

"Angesichts des grenzenlosen Charakters der Cyber-Bedrohungslandschaft kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass nur globale Erkenntnisse und globale Lösungen erforderlich sind. Man darf aber nicht vergessen, dass die Märkte und Institutionen je nach Standort unterschiedliche Nuancen aufweisen", sagte Steven Silberstein, CEO von FS-ISAC. "Die Schaffung dieser Führungsebene, die sich auf Europa konzentriert und spezialisiert hat, ermöglicht es uns, diese Nuancen besser zu berücksichtigen und FS-ISAC in die Lage zu versetzen, spezifische und umsetzbare Informationen und beste Vorgehensweisen an unsere europäischen Mitglieder weiterzugeben.

