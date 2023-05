Shanghai Electric

Beeindruckende Finanzergebnisse von Shanghai Electric für das erste Quartal 2023 spiegeln die Wachstumsdynamik des Unternehmens mit zahlreichen technologischen Durchbrüchen wider

Explosionsgeschützter Synchronmotor der 80-MW-Klasse mit variabler Frequenzumwandlung erfolgreich entwickelt

Chinas erster Satz von Schiffskurbelwellen mit 920 Bohrungen wurde an die China Communications Construction Group geliefert

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) hat vor Kurzem Umsatzdaten für das erste Quartal von 2023 veröffentlicht, die einen massiven Anstieg von 2802,32 % gegenüber dem Vorjahr zeigen. Die beeindruckenden Ergebnisse gehen Hand in Hand mit mehreren erfolgreichen Projekten, an denen das Unternehmen in letzter Zeit beteiligt war, darunter der Kernkraftwerksblock Nr. 3 des Kernkraftwerks Fangchenggang in der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang, der vor kurzem an das Stromnetz angeschlossen wurde. Das Shanghai Yanji Intelligent Manufacturing Project, das von Shanghai Electric umgesetzt wurde, startete ebenfalls erfolgreich im ersten Quartal und es wurden 40 Windturbinen für ein elektrisches Windkraftprojekt in der inneren Mongolei geliefert und montiert.

Ebenfalls im ersten Quartal erhielt Shanghai Electric eine Auszeichnung für die beste ESG-Praxis eines börsennotierten Unternehmens und den Forbes Best Case Award für das Whitepaper „2022 Industrial Sustainability in China: Exploration and Practice", was die Anerkennung der Institutionen und des Markts für die Unternehmensführung und die nachhaltige Entwicklung untermauert.

„Bei Shanghai Electric steht die wissenschaftliche und technologische innovation weiterhin im Mittelpunkt unserer Marke und Innovation ist die Hauptantriebskraft unserer hochwertigen Entwicklung. Wir sind weiterhin bestrebt, eine Vorreiterrolle bei der Verwirklichung der globalen Peak-Carbon-Ziele und der Kohlenstoffneutralität einzunehmen. Unsere vollständige Umsetzung der innovationsgetriebenen Entwicklung hat die Realisierung eigener Spitzentechnologien beschleunigt und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in der globalen grünen Wirtschaft umfassend gestärkt", erklärte Liu Ping, Präsident von Shanghai Electric, auf dem kürzlich in Shanghai abgehaltenen International Forum zur chinesischen Markenentwicklung.

Shanghai Electric Shanghai fördert weiterhin technologische Innovation und nachhaltige industrielle Transformation mit einem ständigen Blick auf die langfristige Entwicklung. Zu den jüngsten bemerkenswerten Errungenschaften gehören:

Der von der Shanghai Electric Machinery Factory unabhängig entwickelte explosionsgeschützte 80-MW-Ultrahochgeschwindigkeits-Synchronmotor mit Frequenzumwandlung hat die Prüfung erfolgreich bestanden und wurde offiziell freigegeben. Er markiert die Entwicklung von Shanghai Electric im Bereich der Großverdichter und setzt einen neuen Meilenstein im Bereich der elektrischen Hochgeschwindigkeitsantriebe.

Kürzlich fand in der 10.000-Tonnen-Pressenwerkstatt der Shanghai Electric SHMP Casting and Forging Company die Auslieferungszeremonie für Chinas ersten Satz von Schiffskurbelwellen mit 920 Bohrungen statt. In China waren die Kurbelwellenschmiedeteile für große Schiffsdieselmotoren mit einem Bohrungsdurchmesser von 700 mm lange Zeit auf Importe angewiesen und auf Schmiederohlinge für Modelle mit einem Bohrungsdurchmesser von 600 mm und darunter beschränkt. Mit der Entwicklung von supergroßen Seeschiffen sind supergroße Schiffsdieselmotoren mit einem Bohrungsdurchmesser von 900 mm und darüber zu den Hauptprodukten auf dem Markt geworden, was bedeutet, dass Shanghai Electric für ein unabhängiges Wachstum in diesem Bereich gut positioniert ist.

Führungskräfte des saudi-arabischen Unternehmens ACWA Power besuchten Shanghai Electric, um den Entwicklungsplan 2030 für neue Energien vorzustellen und einen ausführlichen Meinungsaustausch über die Umsetzung der Projektförderung und den Ausbau der strategischen Zusammenarbeit in neuen Energiebereichen wie Wasserstoff, Photovoltaik, Meerwasserentsalzung und Energiegewinnung aus Abfall zu führen.

Das 50-MW-Photovoltaikprojekt von Shanghai Electric im britischen Branston hat einen zweijährigen Garantietest bestanden und das endgültige Übergabezertifikat sowie den Garantieschein für den Vertrag erhalten. Dies ist das erste Photovoltaikprojekt von Shanghai Electric, das im Land in Betrieb genommen wurde. Das endgültige Übergabezertifikat ist ein wichtiger Meilenstein für Shanghai Electric, um den britischen Photovoltaik-Strommarkt weiterzuentwickeln, und es hat wertvolle Erfahrungen für die künftige Implementierung neuer EPC-Projekte in Europa und anderen High-End-Märkten gesammelt.

Für weitere Informationen über Shanghai Electric, sein Geschäft im 1. Quartal und seine Gesamtperformance besuchen Sie bitte https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Informationen zu Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727), ein führender globaler Anbieter von industrietauglichen, umweltfreundlichen Smart-Systemlösungen mit weltweiter Präsenz, widmet sich der intelligenten Energie, der intelligenten Fertigung und der Integration digitaler Intelligenz. Mit dem Schwerpunkt auf einer kohlenstoffarmen Entwicklung und der digitalen Transformation durch die Erschließung neuer Bereiche und die Förderung neuer Wachstumstreiber wird Shanghai Electric danach streben, eine führende Rolle bei der Erreichung des Höhepunkts der Kohlendioxidemissionen vor 2030 und bei der Erreichung der Kohlenstoffneutralität vor 2060, bei der Produktion von Geräten für neue Energien und bei der Lokalisierung von High-End-Geräten einzunehmen und dabei die grenzenlosen Möglichkeiten in einem innovativen industriellen Ökosystem zusammen mit globalen Partnern zu nutzen.

