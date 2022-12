woom Kinderfahrräder

woom holt mit Jebsen Group zusätzlichen Investor an Bord

Klosterneuburg (ots)

Frisches Kapital für noch mehr Wachstum

Gute Neuigkeiten vom Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom: Mit Anfang 2023 steigt die Jebsen Group als weiterer Investor mit einem Minderheitsanteil in das Unternehmen ein. Zusätzlich baut der bestehende Kerninvestor Bregal Unternehmerkapital (BU) sein Investment der von ihm beratenen Fonds aus. woom kann so die eigenen internationalen Expansionspläne noch stärker vorantreiben. Die Transaktion steht noch unter dem üblichen Vorbehalt der behördlichen Zustimmung.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 verzeichnet woom ein beständiges Wachstum, lokal wie auch international – und hält diesen Kurs auch weiter. „Mit der Jebsen Group konnten wir einen weiteren Investor gewinnen, dessen Branchen-Know-how uns dabei helfen wird, zusätzliche Märkte mit starkem Wachstumspotenzial zu erschließen“, freut sich woom Co-CEO Paul Fattinger. Mit 23. Dezember 2022 wurde der Kauf der Anteile unterzeichnet.

Für Jebsen Capital, der Investmentsparte der traditionsreiche Jebsen Group, bedeutet der Erwerb von woom Anteilen ein weiteres Investment in eine schnell wachsende Premium-Lifestyle-Marke. Das international tätige Unternehmen verfügt über besonderes Know-how bei Markteintritten und Expansionen im asiatischen Raum und stellt so auch einen wichtigen strategischen Partner für woom dar. Künftig wird Jebsen mit einem Anteil von rund 15 Prozent an woom beteiligt sein.

„Mit innovativen Produkten und unermüdlichem Engagement für hervorragende Qualität stellt woom Kinder in den Mittelpunkt aller Aktivitäten des Unternehmens“, kommentiert Alfons Mensdorff-Pouilly, Managing Director von Jebsen Capital und CEO der Jebsen Group. „Wir sind bereits seit langem große Fans der Marke und freuen uns deshalb umso mehr, heute unsere Partnerschaft mit woom zu beginnen, um Kindern weltweit die Freude am Radfahren zu vermitteln.“

woom: Vom Start-up zum Scale-up

Das in einer Wiener Garage gegründete Unternehmen feiert 2023 sein 10-jähriges Jubiläum. In den vergangenen zehn Jahren konnte woom eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 50 Prozent verzeichnen. Im Jahr 2021 kam der Kinderfahrradhersteller auf einen Umsatz von 86 Millionen. Neben den woom Gründern Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka sowie woom USA-Gründer Mathias Ihlenfeld sind unter anderem auch von Bregal Unternehmerkapital (BU) beratene Fonds an woom beteiligt.

Über Jebsen Group/Jebsen Capital

Die 1895 gegründete Jebsen Group ist ein führender Markenentwickler mit Fokus auf Marketing, Investitionen und Vertrieb. Als privates Unternehmen in Familienbesitz mit mehr als 125 Jahren ununterbrochener Präsenz in China unterstützt Jebsen seine Partner beim Marktaufbau, der Absatzförderung und der Kundenansprache in der Region. Unter der Hauptmarke Jebsen betreibt die Gruppe vier Kerngeschäftsbereiche – Motors, Beverage, Consumer und Jebsen Capital. Als strategischer Co-Pilot für Unternehmer und Managementteams bietet die Jebsen Group zusammen mit ihren mehr als 2.000 Mitarbeiter*innen eine Auswahl an konkreten Lösungen zur Wertschöpfung.

Jebsen Capital ist der Beteiligungsarm der Jebsen Group und agiert als interner Asset Manager, mit einem Schwerpunkt auf Wachstumsfinanzierungen. Im Mittelpunkt der Investitionsstrategie steht die Beteiligung an branchenführenden Unternehmen, die innovative Produkte, Services und Erfahrungen für die*den moderne*n Konsumentin*en anbieten. Von Standorten in Hongkong, Shanghai und Berlin aus investiert Jebsen Capital eigenes Kapital und kann so als langfristiger Partner für Unternehmer dienen, ohne an die typischen Zyklen von Investmentfonds gebunden zu sein. Jebsen Capital verfolgt das Ziel, signifikante Minderheitsbeteiligungen an herausragenden, konsumentenorientierten Unternehmen mit bewährten Geschäftsmodellen und existierender Marktakzeptanz einzugehen. Eine Partnerschaft mit Jebsen Capital ermöglicht es Portfoliounternehmen, von mehr als einem Jahrhundert Erfahrung im Aufbau von Marken im Großraum China zu profitieren.

Über Bregal Unternehmerkapital Bregal Unternehmerkapital („BU”) ist ein führender Familieninvestor mit Büros in München und Mailand. Die Fonds von BU investieren als Teil eines über Generationen gewachsenen Familienunternehmens in mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien. Bei dem Bestreben, für Unternehmer und Familienunternehmen der Partner der Wahl zu sein, setzt BU gezielt auf Partnerschaften mit Marktführern und „Hidden Champions“ mit einem starken Management-Team und großem Wachstumspotenzial. Seit der Gründung im Jahr 2015 haben die von BU verwalteten Fonds in diesem Rahmen über 2,6 Milliarden Euro in mehr als 90 Unternehmen investiert und so über 25.000 Mitarbeitende gefördert. In enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Unternehmern und Familien werden deren Unternehmen weiterentwickelt, internationalisiert und digitalisiert – damit im Sinne der nachfolgenden Generation nachhaltige Werte auf verantwortungsvoller Basis geschaffen werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bregal.de oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über woom