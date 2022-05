IDB Invest

IDB Invest fördert mit Merqueo den elektronischen Einkauf von Lebensmitteln und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Mexiko, Kolumbien und Brasilien

Washington (ots/PRNewswire)

Die Transaktion umfasst eine innovative Finanzierungsquelle für den elektronischen Handel durch eine Mezzanine-Fazilität zur Unterstützung von KKMU

IDB Invest und Blue like an Orange Sustainable Capital stellten ein Finanzierungspaket in Höhe von 22 Millionen US-Dollar für Merqueo bereit, den ersten Anbieter von elektronischen Lebensmittellieferungen in Lateinamerika mit Niederlassungen in Mexiko, Kolumbien und Brasilien. Darin enthalten sind eine Mezzanine-Fazilität der IDB Invest in Höhe von 4 Mio. USD und 18 Mio. USD, die von Blue like an Orange bereitgestellt wurden. Der Erlös wird Merqueo helfen, in Brasilien zu expandieren und seine technologische Plattform zu verbessern.

Die Finanzierung wird das Wachstum der Lieferkette im Einzelhandel und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern, da Merqueo seine Rückwärtsverflechtungen stärken soll. Merqueo wird auch verstärkt bei einheimischen Zulieferern in Brasilien einkaufen, bei denen es sich zu 80 % um Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) handelt, und die Schaffung von Arbeitsplätzen vorantreiben, wobei bis 2025 die Einstellung von mehr als 2.000 Arbeitnehmern geplant ist.

IDB Invest wird auch Beratungsdienste anbieten, um eine solide und umsetzbare Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, mit der sich Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) in allen Geschäftsbereichen besser identifizieren, verwalten und messen lassen.

Es wird erwartet, dass das Abkommen zu fünf UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung beitragen wird: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Verringerung der Ungleichheiten (SDG 10), verantwortungsvoller Konsum und verantwortungsvolle Produktion (SDG 12) und Partnerschaften für die Ziele (SDG 17).

Über IDB Invest

IDB Invest ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Mitgliedsländer in Lateinamerika und der Karibik durch den privaten Sektor einsetzt. IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um finanzielle Ergebnisse zu erzielen und die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in der Region zu maximieren. Mit einem Portfolio von 14,8 Mrd. USD in der Vermögensverwaltung und 376 Kunden in 25 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratungsdienste an, die den Bedürfnissen ihrer Kunden in einer Vielzahl von Branchen entsprechen.

Über Merqueo

Merqueo baut das größte Logistiknetz für dunkle Geschäfte in Lateinamerika auf, um Lebensmittel schneller und billiger zu liefern. Der Katalog umfasst bis zu 10.000 Produkte, darunter frisches Obst und Gemüse, importierte Produkte, Spirituosen, Haushaltsartikel, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Derzeit ist das Unternehmen in Mexiko, Kolumbien und Brasilien tätig.

Über Blue like an Orange Sustainable Capital

Blue like an Orange Sustainable Capital sucht nach Möglichkeiten, Kredite an Unternehmen und Projekte zu vergeben, die sowohl hohe risikobereinigte Renditen als auch positive soziale Auswirkungen zur Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bieten.

analuciae@iadb.org