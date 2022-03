Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: 800 Busse mit Erdgasantrieb von Ankai nach Mexiko exportiert

Peking, 10. März 2022 (ots/PRNewswire)

Anhui Ankai Automobile Co., Ltd., ein führender Autohersteller in der ostchinesischen Provinz Anhui, hat am Dienstag eine Zeremonie abgehalten, um den Export von 800 Bussen mit Erdgasantrieb nach Mexiko zu feiern.

Die Busse werden in Monterrey, der drittgrößten Stadt Mexikos, eingesetzt – ein Beweis für die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China und Mexiko sowie ein Meilenstein für den Einstieg chinesischer Busse in den Weltmarkt.

Angesichts der Marktnachfrage in Mexiko hat Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. Dutzende von kundenspezifischen Funktionen entwickelt, um den spezifischen Anforderungen der Busbetreiber in Monterrey gerecht zu werden. Darüber hinaus sind die Busse mit intelligenten Funktionen wie WLAN und einem intelligentem Überwachungssystem ausgestattet.

Um die erfolgreiche Lieferung des Exportauftrags sicherzustellen, hat Ankai große Anstrengungen unternommen, um die qualitativ hochwertige und effiziente Produktion von Bussen bei gleichzeitiger Gewährleistung einer stabilen COVID-19-Epidemieprävention und -kontrolle sicherzustellen.

Mit dem Export dieser 800 Busse wird Ankai voraussichtlich die chinesische Busmarke mit den meisten Fahrzeugen in Mexiko. Seit dem Eintritt in den mexikanischen Markt im Jahr 2017 genießt Ankai dank der Einhaltung seines stabilen und zuverlässigen Produktbetriebs und seiner Kundendienstgarantie einen guten Ruf in dem Land.

Als professioneller Hersteller von Bussen und Autoteilen unter Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. exportiert Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. seine Produkte in fast 100 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/326789.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1762916/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1762917/2.jpg