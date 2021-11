Xinhua Silk Road: Jiangsu Kunshan beschleunigt die Entwicklung aufstrebender Industrien mit Investitionen von fast 100 Mrd. RMB

Xinhua Silk Road Information Service

In der Stadt Kunshan in der ostchinesischen Provinz Jiangsu wurden kürzlich 98 aufstrebende Industrieprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 98,06 Mrd. Yuan unterzeichnet und angesiedelt, was die zunehmende Dynamik der industriellen Innovation und Transformation in Kunshan zeigt.

Die unterzeichneten Projekte für aufstrebende Industrien decken ein breites Spektrum ab, darunter fortgeschrittene Computertechnik, künstliche Intelligenz, intelligente Fertigung, Luft- und Raumfahrt, Biomedizin, neue Werkstoffe und andere aufstrebende Industriebereiche.

Als Chinas erste kreisfreie Stadt mit einem industriellen Produktionswert von über einer Billion Yuan führt Kunshan seit 17 Jahren in Folge die Rangliste der 100 größten kreisfreien Städte Chinas an.

Kunshan entwickelt derzeit mit Nachdruck aufstrebende Industriezweige und konzentriert sich dabei auf die Bereiche neue Displays, neue intellektuelle Fertigung, neue Medizintechnik, neue Energie, neue Materialien und neue digitale Technologien und beschleunigt den Aufbau eines modernen Industriesystems.

Die Stadt hat viele bekannte Unternehmen angezogen, die hier investieren. Das in der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone Kunshan ansässige Unternehmen Td Automotive Compressor (Kunshan) Co., Ltd. (TACK), ein Unternehmen, das den Toyota Denso-Klimakompressor herstellt, hat 77 Millionen US-Dollar in Kunshan investiert. Laut Fujii Akira, dem Geschäftsführer von TACK, hat das Unternehmen das erste Klimakompressorprojekt der Gruppe in Kunshan angesiedelt, weil die Lage der Stadt, die unterstützende Politik und das ausgezeichnete Geschäftsumfeld offensichtliche Vorteile bieten.

Die Entwicklung aufstrebender Industrien kann nicht von einer hochwertigen industriellen Ökologie getrennt werden. Kunshan hat einen Investitionsfonds für die industrielle Entwicklung in Höhe von insgesamt 10 Mrd. Yuan aufgelegt, der sich auf hochwertige Unternehmen der führenden Industrien, aufstrebende Industrien und andere Bereiche konzentriert; außerdem wurde eine Institution für die Zusammenarbeit mit aufstrebenden Industrien eingerichtet.

In Zukunft wird sich Kunshan auf die Entwicklungsrichtung der aufstrebenden Industrien konzentrieren, die Gesamtzahl, Qualität und Innovationskapazität der aufstrebenden Industrien in Kunshan umfassend verbessern und alle Anstrengungen unternehmen, um ein Hochland der aufstrebenden Industrien mit globalen Wettbewerbsvorteilen aufzubauen.

