Xinhua Silk Road: Ostchinas Zhejiang Anji bemüht sich um Attraktivitätssteigerung durch hochwertige grüne Entwicklung

Peking (ots/PRNewswire)

Ostchinas Zhejiang Anji hat am Freitag eine dreitägige Veranstaltung in Shanghai eröffnet, bei der ein schöner chinesischer Landkreis mit reichlich Möglichkeiten entlang seiner Bemühungen, sich weiter zu öffnen, Einfluss aufzubauen und eine hochwertige grüne Entwicklung zu beschleunigen, vorgestellt wurde.

Mit dem Ziel, "ein Schaufenster für schöne chinesische Landkreise zu bauen", will Anji die Attraktivität für Investitionen, Talente und Touristen erhöhen, indem es geografische und industrielle Vorteile, Konnektivität sowie Freizeit- und Dienstleistungsangebote bietet.

Ausstellungsaktivitäten zu landwirtschaftlichen Produkten, Bambusprodukten und Möbeln, Ausstellungsaktivitäten zu landwirtschaftlichem Tourismus, ökologischem Tourismus und Wohnen sowie einige Verkostungen und Livestreaming-Verkaufsveranstaltungen während der gesamten Veranstaltung sollen das "Anji-Image" bei Teilnehmern und Zuschauern sowohl vor Ort als auch online verbessern.

Im geografischen Zentrum des Yangtze-Flussdeltas gelegen, bildet der Kreis Anji der Stadt Huzhou die Quelle des Huangpu-Flusses und beherbergt das Hinterland der großen Städte in der Yangtze-Flussdelta-Region. Derzeit verfügt es über eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie und zwei sich kreuzende Schnellstraßen, über die Städte wie Hangzhou, Shanghai und Nanjing in 30 Minuten bis 2 Stunden erreichbar sind. Außerdem sind neue Hochgeschwindigkeitszugverbindungen geplant, die Shanghai bis Ende 2025 in nur 45 Minuten erreichbar machen sollen.

Anji ist auch der Ort, an dem die Idee "klare Gewässer und üppige Berge sind unschätzbare Werte" zum ersten Mal erdacht wurde. Anji ist zu einem lebendigen Abbild von Chinas grüner Entwicklung geworden und hat hochgelobte Produkte wie Anji-Weißtee, Anji-Bambussprossen und Anji-Bambusmöbel entwickelt, während es gleichzeitig seine schöne Umwelt bewahrt hat.

Es wird darauf hingewiesen, dass die grüne Einrichtungsindustrie Anjis Säulenindustrie ist, die mehr als die Hälfte des gesamten industriellen Produktionswerts des Landkreises ausmacht, und führende Bambusprodukte und Möbelunternehmen zeigen während der Veranstaltung Bürostühle, Sofas, Bambushandwerk, Bambusmatten und andere Produkte aus Anji.

Als ein großartiger Ort zum Leben, für Geschäfte und zum Reisen hofft Anji, die Zusammenarbeit und den Austausch mit den umliegenden Städten wie Shanghai und Hangzhou zu vertiefen, um die hochwertige wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Anji voranzutreiben und gleichzeitig zur integrierten Entwicklung der Region des Jangtse-Deltas beizutragen, so ein Beamter der Kreisverwaltung von Anji.

