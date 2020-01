Erba Mannheim

Erba Mannheim führt auf der MEDLAB Middle East 2020 einen Elektrolyt-Analysator mit wartungsfreien Elektroden auf dem Markt ein

London (ots/PRNewswire)

Viele Labore haben Schwierigkeiten bei der Verwendung von Analysegeräten für ionselektive Elektrolyten (ISE) mit herkömmlichen Elektroden, da die Elektroden regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Fehlerhafte Elektroden können fehlerhafte Ergebnisse liefern und Arbeitsabläufe unterbrechen, und sie sind teuer zu ersetzen.

Um dieses Problem anzugehen, bringt Erba Mannheim EC 90 auf den Markt, einen neuen Elektrolyt-Analysator mit wartungsfreien Elektroden in einer All-in-One-Sensor-Kartusche für Labore jeder Größe. Das EC 90 misst Na+, Cl-, K+ und Ca2+ direkt aus Vollblut, Plasma, Serum und vorverdünntem Urin unter Verwendung eines Sensors mit Dickfilmtechnologie.

Eine sofort anwendbare Sensorkartusche ist in ein neues Reagenzpaket mit einer marktführenden Lebensdauer von drei Monaten integriert, mit dem man bis zu 3.000 Proben bearbeiten kann. Es ist keine Wartung oder Reinigung des Pakets erforderlich, und der Abfall wird in einem geschlossenen Behälter gesammelt. Das EC 90 kann Proben in 35 Sekunden mit einem typischen Durchsatz von 90 Proben/Stunde analysieren und verfügt über Messmodi für Probenvolumen von 35 µl und 70 µl. Die Ergebnisse können mit einer Auflösung von 0,1 mmol/l für Na[+] und Cl-, 0,01 mmol/l für K[+] und Ca[2+] angegeben werden und sind mit einem CV < 1 % reproduzierbar.

Klein und leicht (337 x 273 x 422 mm, < 8 kg), mit 8,5-Zoll-Farb-Touchscreen-Display, LIS-Konnektivität, automatischer Kalibrierung, zwei USB-Anschlüssen, 24-Säulen-Thermodrucker und seriellem Anschluss.

"Wir freuen uns, den neuen Analysator EC 90 bei MEDLAB Middle East einzuführen", sagt Dimitris Giantzoudis, Global Product Manager für klinische Chemie. "Unser Forschungs- und Entwicklungsteam verfügt über große Erfahrung im Dickfilmelektrodendesign, daher sind wir zuversichtlich, dass das System in Laboren und Pflegeumgebungen robust ist."

Nikhil Vazirani, MD von Erba Mannheim, fügte hinzu: "Wir glauben, dass dies ein bahnbrechender Schritt für Labors ist, die schnelle, hochwertige Elektrolytmessungen in einem eigenständigen Format zu einem erschwinglichen Preis durchführen möchten. Da es eine überlegene Genauigkeit und Kosteneffizienz bietet, integrieren wir diesen Ansatz bereits in unser Sortiment von vollautomatischen Analysatoren für die klinische Chemie, um auch nächstes Jahr die gleichen Hochleistungselektrolytmessungen anzubieten."

Das EC 90 wird am 3. Februar auf der MEDLAB Middle East Trade Fair (Z4.B10, Halle 4) auf dem Markt eingeführt. Weitere Details finden Sie auf https://electrolyte-analyser-ec90.erbamannheim.com/.

Über Erba Mannheim:

Erba Mannheim ist ein globales Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer, erschwinglicher, vollständiger Laborautomatisierung konzentriert. Betrieb und Bereitstellung von klinischen Diagnoseprodukten in mehr als 100 Ländern.

Weitere Informationen über Erba Mannheim finden Sie unter: www.erbamannheim.com.

Kontakt:

Arlene Hooper

Global Marketing Communications Manager

Erba Corporate Services Ltd

GW1 Great West House

Great West Road

London

TW8 9df

Vereinigtes Königreich

Mobil: + 44-(0)-749-4208- 556

E-Mail: a.hooper@erbamannheim.com