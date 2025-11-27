PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PartnerFonds AG

PartnerFonds AG - AKTIENTAUSCH kann wie geplant umgesetzt werden

München (ots)

Die PartnerFonds AG hat heute die Angebotsunterlage für das geplante öffentliche Aktienrücktauschangebot veröffentlicht, wonach die Gesellschaft ihren Aktionären anbietet, Aktien der Gesellschaft im Tausch gegen Aktien an der Blue Cap AG zu erwerben. Im Hinblick auf dieses öffentliche Aktienrücktauschangebot hat die BaFin den erforderlichen Wertpapierprospekt zuvor gebilligt. Die Angebotsunterlage und der Wertpapierprospekt sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.partnerfonds.ag) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht, die Angebotsunterlage ist zusätzlich auch im Bundesanzeiger abrufbar.

Die veröffentlichte Angebotsunterlage stellt ein Angebot für den Tausch von PartnerFonds-Aktien in Blue Cap-Aktien dar. Dieses Tauschangebot erhalten Aktionäre der Gesellschaft von ihren jeweiligen Depotbanken einschließlich eines Formulars für eine mögliche Annahme des Angebots. In diesem Formular können Aktionäre angeben, wie viele ihrer PartnerFonds-Aktien sie eintauschen möchten. Das Tauschverhältnis beträgt 26,36 zu 1 - d.h., für jeweils 26,36 PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue Cap-Aktie. Dabei wird eine PartnerFonds Aktie mit EUR 1,00 bewertet. Die Frist für die Annahme des Tauschangebots beginnt am 28. November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember 2025, 24:00 Uhr, (vorbehaltlich einer Verlängerung).

Dr. von Kottwitz erläutert: "Wir sind froh, dass wir den sehr komplexen Prozess für die Vorbereitung des Aktientausches nun erfolgreich abschließen konnten. Mit dem geplanten Aktientausch besteht die Möglichkeit, trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds einen wichtigen Fortschritt bei der Abwicklung der Gesellschaft zu erreichen."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PartnerFonds AG i.L.
Petra Schöffel
Widenmayerstrasse 50
80538 München
Telefon: +49 (0)89 - 614 240 200
Fax: +49 (0)89 - 614 240 299
E-Mail: info@partnerfonds.ag

  • 01.10.2023 – 17:00

    Henning von Kottwitz wird neuer CEO der Blue Cap AG

    München (ots) - Dr. Henning von Kottwitz übernimmt ab dem 01.10.2023 das Amt als Vorstandsvorsitzender bei der Blue Cap AG, nachdem Tobias Hoffmann-Becking aus persönlichen Gründen um vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten hatte. Sein Amt als Liquidator bei der PartnerFonds AG wird Herr Dr. von Kottwitz weiterhin ausüben. Sebastian Moss, Vorsitzender des Aufsichtsrates kommentiert: "Der Aufsichtsrat der ...

    mehr
  • 14.12.2022 – 09:13

    PartnerFonds AG i.L. - Erfolgreicher Teilverkauf der Blue-Cap Beteiligung

    München (ots) - Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat im Rahmen ihrer beschlossenen Liquidation mit Wirkung zum 13. Dezember einen Anteil von Stück 660.000 Aktien der Blue Cap AG ("Blue Cap") an ein deutsches Family Office verkauft. Das Aktienpaket wurde außerbörslich veräußert, dabei wurde der Kaufpreis vom Net Asset Value (NAV) der Blue Cap abgeleitet. ...

    mehr
