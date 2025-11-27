PartnerFonds AG

PartnerFonds AG - AKTIENTAUSCH kann wie geplant umgesetzt werden

München (ots)

Die PartnerFonds AG hat heute die Angebotsunterlage für das geplante öffentliche Aktienrücktauschangebot veröffentlicht, wonach die Gesellschaft ihren Aktionären anbietet, Aktien der Gesellschaft im Tausch gegen Aktien an der Blue Cap AG zu erwerben. Im Hinblick auf dieses öffentliche Aktienrücktauschangebot hat die BaFin den erforderlichen Wertpapierprospekt zuvor gebilligt. Die Angebotsunterlage und der Wertpapierprospekt sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.partnerfonds.ag) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht, die Angebotsunterlage ist zusätzlich auch im Bundesanzeiger abrufbar.

Die veröffentlichte Angebotsunterlage stellt ein Angebot für den Tausch von PartnerFonds-Aktien in Blue Cap-Aktien dar. Dieses Tauschangebot erhalten Aktionäre der Gesellschaft von ihren jeweiligen Depotbanken einschließlich eines Formulars für eine mögliche Annahme des Angebots. In diesem Formular können Aktionäre angeben, wie viele ihrer PartnerFonds-Aktien sie eintauschen möchten. Das Tauschverhältnis beträgt 26,36 zu 1 - d.h., für jeweils 26,36 PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue Cap-Aktie. Dabei wird eine PartnerFonds Aktie mit EUR 1,00 bewertet. Die Frist für die Annahme des Tauschangebots beginnt am 28. November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember 2025, 24:00 Uhr, (vorbehaltlich einer Verlängerung).

Dr. von Kottwitz erläutert: "Wir sind froh, dass wir den sehr komplexen Prozess für die Vorbereitung des Aktientausches nun erfolgreich abschließen konnten. Mit dem geplanten Aktientausch besteht die Möglichkeit, trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds einen wichtigen Fortschritt bei der Abwicklung der Gesellschaft zu erreichen."