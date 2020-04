Betty Bossi AG

Betty Bossi s'invite dans les cuisines suisses avec des vidéos culinaires

10 millions – c’est le nombre de demandes de recettes enregistrées par Betty Bossi depuis la mise en libre accès sur le Web de tous ses livres de cuisine. Dès à présent, l’entreprise culinaire soutient également la population avec des vidéos culinaires quotidiennes.

Communiqué de presse | 23 avril 2020

Dès à présent, l’entreprise culinaire soutient également la population avec des vidéos culinaires quotidiennes: les experts de Betty Bossi répondent aux questions actuelles posées dans les cuisines en Suisse, confient leurs meilleurs trucs et astuces, et montrent des recettes simples et inratables.

Confinement oblige, on n’avait plus fait autant la cuisine depuis si longtemps en Suisse. Raison pour laquelle, le 22 mars, Betty Bossi a mis gratuitement à disposition de la population ses 120 livres de cuisine sous forme numérique. Cette initiative recettes #BettyCuisineAvecToi a rencontré un écho considérable. Depuis, plus de 10 millions de recettes ont fait l’objet d’un clic sur Betty Bossi, soit deux fois plus de demandes sur la plateforme de recettes la plus fréquentée de Suisse.

«Comment régler correctement mon four?»

Betty Bossi reçoit aussi d’innombrables questions, tant de la part des débutants que des professionnels de la cuisine. C’est pourquoi l’entreprise élargit son initiative avec des vidéos quotidiennes qui répondent aux questions les plus importantes, et inspirent les Suisses à cuisiner et à pâtisser. Les questions peuvent être posées sur www.bettybossi.ch/bettycuisineavectoi et via les canaux de réseaux sociaux de Betty Bossi. L’équipe Arts culinaires y répond régulièrement par vidéo. «Comment obtenir une génoise bien aérienne?» et «Comment régler correctement mon four?», ces questions ont hanté un grand nombre de personnes pendant Pâques – les réponses sont déjà en ligne. Les rédacteurs et rédactrices culinaires présentent également des recettes simples et inratables à refaire chez soi.

«Beaucoup de gens redécouvrent les plaisirs et la valeur inestimable du fait-maison»

Cuisinière fictive de la nation, Betty Bossi accompagne toutes et tous en cuisine depuis 1956. Par son initiative recettes #BettyCuisineAvecToi, l’entreprise entend apporter durant cette crise et dans tous les foyers inspiration, facilité et succès culinaires. «Beaucoup de gens redécouvrent en ce moment les plaisirs et la valeur inestimable du fait-maison. Mordre dans un pain croustillant que l’on vient de faire soi-même modifie pour la vie le rapport à la cuisine et à la pâtisserie» – Lars Feldmann, directeur général de Betty Bossi, en est convaincu.

L’initiative recettes est accessible gratuitement pendant la crise sanitaire, et au moins jusqu’à fin mai 2020.

- Accès en ligne à tous les livres de cuisine Betty Bossi depuis 1973 - Vidéos #BettyCuisineAvecToi sur Facebook, Instagram, Youtube et dans l’appli de recettes) - Newsletter avec inspiration quotidienne pour la cuisine et la pâtisserie - Plus de 100 recettes pour les enfants à faire soi-même ou avec les parents

Changement de comportement culinaire pendant la crise ̶ Faits et chiffres Betty Bossi:

Top 5 des recettes:

La Suisse découvre la pâtisserie.

4 des recettes du top 5 pendant la crise sont des recettes de pâtisserie. De plus, le livre Pain & petits pains est le livre en numérique le plus visité mais aussi le plus vendu à côté de nos nouveautés (Le grand livre des desserts, Garnitures pour grillades).

Le beau temps invite à faire des grillades.

Le Gril à charbon de bois «Quadro», le Plat de gril «Pro» et le nouveau livre Garnitures pour grillades font partie des produits les plus vendus chez Betty Bossi. Les articles du magazine sur les grillades sont eux aussi très appéciés.

Retour à nos racines.

À côté du top 5, les classiques suisses tels que lasagne al forno, spätzlis, cornettes et viande hachée, comptent parmi les recettes les plus recherchées sur Betty Bossi. Le livre 50 recettes à succès est également l’un des livres en numérique les plus visités.

