Stadt Qingdao

"Globale Online-Konferenz für Risikokapital 2020 Qingdao" abgehalten

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Am Vormittag des 8. Mai wurde im Internationalen Konferenzzentrum von Qingdao die von der Regierung der ostchinesischen Stadt organisierte "Globale Online-Konferenz für Risikokapital 2020 Qingdao" unter dem Motto "Neue Plattform der internationalen Kooperation und neue Chancen für die Industrie der wissenschaftlichen und technischen Innovation" abgehalten. Experten und Wissenschaftler aus aller Welt aus den Bereichen Investition, Industrie und Wissenschaft sowie Unternehmer nahmen an der Online-Konferenz im Format "Gesicht zu Gesicht" und "Bildschirm zu Bildschirm" teil und diskutierten über die weitere Zusammenarbeit und die Entwicklung. Auch der Sekretär des städtischen Parteikomitees, Wang Qingxian, der auch Mitglied des Ständigen Ausschusses des Parteikomitees der Provinz Shandong ist, nahm an der Konferenz teil und hielt eine Rede. Weitere Redner auf der Konferenz waren der Vize-Gouverneur der Provinz Shandong, Liu Qiang, der Sekretär des Parteikomitees und Präsident der China Securities Investment Fund Association, Hong Lei, sowie die Vize-Geschäftsführer der Börsen in Shanghai und Shenzhen, Que Bo beziehungsweise Li Hui. Der Bürgermeister von Qingdao, Meng Fanli, leitete die Eröffnungszeremonie.

Wang Qingxian berichtete in seiner Rede, dass seit der ersten "Globalen Konferenz für Risikokapital" im Jahr 2019 die städtische Entwicklung durch neues Kapitel gefördert worden sei und Risikokapital weiter auf dem Vormarsch sei. Im Jahr 2019 stand die Wachstumsrate der Manager von Private-Equity-Fonds landesweit auf dem ersten Platz, und auch der Bau des Zentrums für globales Risikokapital in Qingdao beschleunige sich. Unter dem Druck der Coronavirus-Pandemie sei das Internet noch schneller in eine neue Phase eingetreten, und diese neue Phase sei das industrielle Internet. Qingdao verfüge über ein vollständiges industrielles System und eine reichhaltige Anwenderszene. Derzeit entwickele sich Qingdao aufgrund der Gemeinschaft der Industrie der Künstlichen Intelligenz (KI) und der COSMO-Plattform für das industrielle Internet von Haier zu der Stadt des industriellen Internets der Welt. Dies werde mit Sicherheit noch mehr neue Elemente der Industrie anziehen, die Interaktion und Kopplung zwischen mehr Elementen fördern und ein breites Spektrum von Investitionsfeldern und Projektquellen für Risikokapitalfonds erschließen.

Auf der Konferenz fand auch die Zeremonie zur Gründung der Union zur Unterstützung der Entwicklung des industriellen Internets durch Risikokapital statt. Wang Xianqing und Zhang Ruimin weihten die Union gemeinsam ein und ernannten die ersten zehn Mitglieder der Union. Auf der Konferenz wurde das "Jahresweißbuch über die globale Risikokapitalindustrie (2020)" veröffentlicht. Einige der wichtigsten Risikokapitalprojekte wurden sofort vor Ort unterzeichnet.

Die "Globale Online-Konferenz für Risikokapital 2020 Qingdao" soll zwei Tage dauern. Es gibt ein Hauptforum, vier Unterforen, fast 20 Rundtisch-Foren sowie regionale Roadshows und die Präsentation von neuen Projekten. Mehr als 20 Webcast-Plattformen übertragen die Konferenz live.

