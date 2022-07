FehrAdvice & Partners AG

FehrAdvice & Partners: Luca Geisseler wird neuer CEO des in Zürich und Wien ansässigen Beratungsunternehmens

Zürich/ Wien

Firmengründer Gerhard Fehr wird in Zukunft als Delegierter des Verwaltungsrats seine Expertise in das Unternehmen einbringen.

Luca Geisseler wird ab Juli neuer CEO und übernimmt die operative Geschäftsführung des Beratungsunternehmens FehrAdvice & Partners. Geisseler, Managing Partner und seit über zehn Jahren im Unternehmen, hat an der Universität Zürich Volkswirtschaft, Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Er ist Experte in der Anwendung verhaltensökonomischer Erkenntnisse für die unternehmerische Praxis und berät international führende Unternehmen im Bankensektor, dem Handel, der Versicherungsbranche sowie öffentliche Institutionen. «Wir sind überzeugt, dass Luca Geisseler mit seiner ausgewiesenen Beratungskompetenz, seinen Führungsfähigkeiten und seiner inspirierenden Persönlichkeit FehrAdvice & Partners erfolgreich führen wird», erklärt Verwaltungsratspräsidentin Ruth Metzler-Arnold.

Geisseler folgt auf Gerhard Fehr, der vor zwölf Jahren das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Ernst Fehr, einem der renommiertesten Verhaltensökonomen weltweit, gegründet hat. Heute ist FehrAdvice & Partners das im deutschsprachigen Raum führende verhaltensökonomische Beratungsunternehmen und berät Unternehmen in der strategischen Kundenzentrierung, der erfolgreichen Positionierung am Markt, bei Change und Transformationsprozessen sowie im Produktdesign. Mit der Anwendung verhaltensökonomischer Erkenntnisse gelingt es dem Beratungsunternehmen, Verhalten nicht nur zu verstehen, sondern auch erfolgreich zu verändern.

Gerhard Fehr wird sein strategisches Know-how als Delegierter des Verwaltungsrates weiterhin in das Unternehmen einbringen und gezielt in der Neu-Kundenakquise tätig sein. «Der Verwaltungsrat dankt Gerhard Fehr für seine ausserordentliche Leistung, ein Unternehmen gegründet, aufgebaut und erfolgreich am Markt positioniert zu haben», sagt Metzler-Arnold. Fehr habe schon vor zwölf Jahren das Potenzial der Verhaltensökonomie erkannt und für die Praxis anwendbar gemacht, was einer Pionierleistung gleichkomme.

«Als Gründer ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, die operative Führung abzugeben, damit andere nachkommen können und zusätzliches Wachstum stattfindet», erklärt Gerhard Fehr. «Mit Luca Geisseler übergeben wir die Führung an einen CEO, der das Unternehmen in den letzten zehn Jahren massgeblich mitgestaltet hat, der viele unserer Kunden von Anfang an beraten hat und zu dem ich höchstes Vertrauen habe, dieses starke Beratungsteam zu führen», führt Fehr weiter aus.

«Ich freue mich, mit unserem Team die nächsten Entwicklungsstufen des Unternehmens angehen zu dürfen und danke dem Verwaltungsrat für das ausgesprochene Vertrauen», erklärt Luca Geisseler. «Wir wollen Unternehmen und die Politik mit evidenzbasierten Lösungen inspirieren und sie so erfolgreich machen», so Geisseler weiter.

Komplettiert wird das Führungsteam von FehrAdvice & Partners von Managing Partner Alexis Johann, der seit 2018 im Unternehmen ist und eine wesentliche Rolle beim Aufbau des Standortes in Wien eingenommen hat.