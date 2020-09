Matsui Shuzo An Unlimited Partnership

"Jim Murray's Whisky Bible 2021" wählt Matsui Whisky zum "Best Japanese Single Cask of the Year 2021"

Kurayoshi, Japan (ots/PRNewswire)

Am 16. September wurden die Ergebnisse des "Jim Murray's Whisky Bible 2021" bekannt gegeben. "Single Malt Whisky The Matsui Mizunara Single Cask -Cask#318-" von der Kurayoshi Distillery wurde von Jim Murray für seine Whisky Bible 2021 zum "Best Japanese Single Cask Of The Year 2021" gewählt.

Dieser internationale Whisky-Wettbewerb wird von einem der renommiertesten Whisky-Journalisten, Jim Murray, organisiert, der als "der Mann, der weltweit mehr Destillerien besucht hat als jeder andere Mensch" beschrieben wird. Nur die besten Whiskys in jeder Kategorie werden ausgezeichnet. 2021 ist die 18. Ausgabe und in diesem Jahr wurden mehr als 30 Länder und über 4500 Marken von Jim Murray beurteilt. Das Buch mit dem Namen "Whisky Bible" wird beschrieben als:

"Dies ist der umfassendste, international einflussreichste und am besten recherchierte Führer zu allen Whiskys der Welt. Es ist das Evangelium für Whisky."

(Über den Autor https://www.whiskybible.com/about/)

Mit ihren herrlich einzigartigen Beschreibungen in ihren Verkostungsnotizen ist die Whisky-Bibel zu einem Ereignis geworden, dem die internationale Spirituosenindustrie große Aufmerksamkeit schenkt.

Auszüge aus den Verkostungsnotizen

? "ein Geruchsaroma, das tausend Herzen schmelzen lässt... So weich... und hat die magische Fähigkeit, sowohl der Eiche als auch dem Malz zu erlauben, sich einzeln und dann gemeinsam auszudrücken."

? "Der japanischste unter den japanischen Malts mit seiner eigenen einzigartigen Signatur"

? "Der komplexeste Whisky, den ich in diesem Jahr bisher gekostet habe (und das ist Nummer 1.058 - und ich brauchte über 90 Minuten für Geruch und Geschmack!) - und ein aussichtsreicher Kandidat für den World Whisky of the Year."

Der preisgekrönte japanische Whisky "Matsui Mizunara Single Cask" reift in einem einzigen japanischen Mizunara-Eichenfass und wird daraus direkt abgefüllt, was diesen Whisky bedeutend seltener macht.

Er sollte als limitierte Version in begrenztem Umfang in den Verkauf gehen. Weitere Informationen werden auf unserer offiziellen Website und in den sozialen Medien bekannt gegeben.

Offizielle Website https://matsuiwhisky.com/ Facebook: Matsui Whisky Instagram: matsuiwhisky Twitter: matsuiwhisky LINE@: matsuiwhisky Weibo: https://weibo.com/p/1006067400753801/home?from=page_100606&mod=TAB&is_all=1#place

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1279772/matsui_mizunara_single_cask.jpg

Pressekontakt:

Trading Department

Nakamura

+81-70-1568-5425

info@matsuiwhisky.com