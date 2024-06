Stiftung Pro Patria

1. August-Abzeichen 2024 - Wegweisend

Zürich (ots)

Seit 1923 verkauft die Pro Patria das Abzeichen zur 1. August-Feier und förderte mit dem Erlös über 5'000 kulturelle und soziale Werke in der Schweiz. 2024 erscheint es in der Form eines Wanderwegweisers und ehrt damit die liebste Freizeitbeschäftigung der Schweizerinnen und Schweizer. Das Abzeichen kann ab sofort bis Ende Juli in 770 Schweizer Post-Filialen und im Webshop der Pro Patria erworben werden.

Das Rütli (19h), San Gottardo (23h), Gruyères (41h), und das Val Müstair (56h) stehen stellvertretend für die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Schweiz. Diese Vielfalt zu erhalten, gehört zum vorrangigen Ziel der Stiftung Pro Patria. Die angegebenen Stunden auf dem Wegweiser entsprechen der Wanderzeit vom Hauptsitz in Zürich zum jeweiligen Ort.

Im Zusammenhang mit dem Wanderwegweiser publiziert Pro Patria erstmals die Broschüre " WANDERSCHÄTZE". Sie verbindet eine kleine Auswahl der von Pro Patria geförderten "Kulturschätze" mit Wandervorschlägen der Schweizer Wanderwege.

Neben dem 1. August-Abzeichen finanziert die Stiftung ihre Tätigkeit auch aus dem Taxzuschlag der Pro Patria-Briefmarken.Als Hommage an den 100. Kongress der Auslandschweizer-Organisation "SwissCommunity" schuf Sandra Liscio für 2024 zwei thermoreaktive Briefmarken. Sie vermitteln optisch ein Stück Heimat. Wer mit dem Finger das Herz oder das Caquelon erwärmt, bringt ein Schweizer Kreuz zum Vorschein.

