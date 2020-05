Acutus Medical

Neues Bündnis ist ein Wegbereiter in der Elektrophysiologie

Carlsbad, Kalifornien und Berlin (ots/PRNewswire)

Neues Bündnis zwischen BIOTRONIK, einem der weltweit führenden Hersteller im Bereich Herzrhythmusmanagement und Acutus Medical, einem Innovator in der Elektrophysiologie, wird voraussichtlich zu effizienteren und wirksamen Diagnose- und Behandlungsmethoden für Arrhythmiepatienten führen

Acutus Medical (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2809466-2&h=601384193&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2809466-2%26h%3D2801013856%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.acutusmedical.com%252Fus%252F%26a%3DAcutus%2BMedical&a=Acutus+Medical) und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2809466-2&h=746935815&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2809466-2%26h%3D2923300158%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biotronik.com%252F%26a%3DBIOTRONIK&a=BIOTRONIK kündigten heute ein neues Bündnis zur Entwicklung eines umfassenden Produktportfolios in den Bereichen Elektrophysiologie, Mapping, Ablation und Zubehör für die kathetergestützte Behandlung von Herzrhythmusstörungen in ausgewählten Märkten an, darunter Europa und Asien.

Im Mittelpunkt des neuen BIOTRONIK/Acutus Alliance for Electrophysiology -Bündnisses steht das revolutionäre Acutus AcQMap®-System mit SuperMap(TM)-Multimodus-Mappingfunktionen. Das AcQMap-System ist das einzige im Handel erhältliche berührungslose Mapping-System, das sowohl stabile als auch instabile Rhythmen schnell und zuverlässig darstellen kann, damit Elektrophysiologen Änderungen der Erregungsmuster während des Eingriffs beobachten und so eine optimale, maßgeschneiderte Therapielösung finden können.

Das System optimiert die Sichtbarkeit und hilft bei der Darstellung und Behandlung aller Arten von Arrhythmien - von der einfachsten bis zur komplexesten - und das in weniger als drei Minuten. Im Rahmen der Vereinbarung beabsichtigt Acutus, eine Reihe von BIOTRONIK EP-Ablationskathetern und Diagnose-/Zubehörprodukten unter seiner eigenen Marke auf den größten internationalen Märkten zu verkaufen. Damit bietet das Unternehmen eine volle Palette führender Produkte für Elektrophysiologen.

Eines der Ziele dieser Allianz ist die optimale Versorgung von Patienten, die unter Herzrhythmusstörungen leiden, mit einer Vielzahl von Geräten und Überwachungssystemen, die digital verlinkt sind. Dies kann über das BIOTRONIK Home Monitoring®-Netzwerk zusammen mit dem System von Acutus erfolgen, um die vollautomatische Übertragung von Echtzeitdaten zwischen Patienten, Ärzten und Technikern zu ermöglichen. Ein sicheres digitales Netzwerk, das sowohl Herzrhythmusmanagement (CRM) als auch Mapping- und Ablationsprodukte für die Elektrophysiologie (EP) umfasst, hat das Potenzial zur Optimierung der Patientenversorgung, indem es Ärzten eine umfangreiche Konnektivität und Fernüberwachungsfunktionen vor, während und nach der Ablation, Nachsorgeterminen und anderen Behandlungsepisoden bietet, einschließlich digital unterstützter Telemedizin.

Studien haben belegt, dass proaktive Überwachung mithilfe von Home Monitoring Krankenhausaufenthalte1, Schlaganfälle2 und die Sterblichkeit1 signifikant reduziert. Außerdem würde die weltweite Verbindung von Ärzten und Gesundheitssystemen mit wirksamen und kostengünstigen Diagnosemethoden, Therapien und Nachsorgekapazitäten sowohl im Herzrhythmusmanagement (CRM) als auch in der Elektrophysiologie (EP) Arbeitsabläufe modernisieren und die klinischen Ergebnisse für Patienten verbessern.

"Gesundheitsversorgungssysteme rund um die Welt stehen ständig unter Druck, gezieltere Behandlungsmethoden anzubieten, die zu besseren Ergebnissen bei Patienten führen und die Kosten senken", sagt Präsident und CEO von Acutus Medical, Vince Burgess . "Wir sind ein Vorreiter in der Entwicklung von Technologie für Elektrophysiologen, mit der sie ihren Patienten fortschrittliche und maßgeschneiderte Ablationstherapie anbieten können - und auf effizientere Weise. Wir sind überzeugt, dass dieses internationale Bündnis das Potenzial hat, Acutus an die Spitze dieses wichtigen Marktes zu katapultieren."

"Herzrhythmusstörungen treten bei immer mehr Menschen auf und der Zugang zu Echtzeitdaten ist unabdingbar zur Verbesserung der Diagnose und Behandlung," sagt Segment Head of EP & Sensors bei BIOTRONIK, Dr Hans-Jürgen Wildau . "Wir glauben, dass die Kombination aus dem Herzüberwachungsportfolio von BIOTRONIK und der innovativen Mapping-Technologie von Acutus EP-Spezialisten einen Wettbewerbsvorteil im Bereich Therapie-Leitsysteme bieten wird."

Literaturhinweise: 1 Hindricks et al. European Heart Journal 2017, 38, 1749-1755. 2 Mabo P et al. European Heart Journal. 2012, 33.

Informationen zu Acutus Medical:

Acutus Medical (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2809466-2&h=601384193&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2809466-2%26h%3D2801013856%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.acutusmedical.com%252Fus%252F%26a%3DAcutus%2BMedical&a=Acutus+Medical) ist ein Hersteller von Produkten für die Behandlung von Herzrhythmusstörungen mit dem Schwerpunkt auf der Verbesserung der Art und Weise, wie Herzrhythmusstörungen diagnostiziert und behandelt werden. Wir bei Acutus sind um stetigen Fortschritt in der Elektrophysiologie bemüht und bieten eine einzigartige Produkt- und Technologiepalette, mit der mehr Ärzte mehr Patienten kostengünstig und wirksam behandeln können. Durch interne Produktentwicklung, Akquisitionen und globale Partnerschaften haben wir weltweite Vertriebskapazitäten entwickelt, die ein umfassendes Portfolio hochdifferenzierter Elektrophysiologieprodukte bereitstellen und unseren Kunden Komplettlösungen zur kathetergestützten Behandlung von Herzrhythmusstörungen bieten. Acutus wurde 2011 gegründet und hat seinen Firmensitz in Carlsbad, Kalifornien.

Informationen zu BIOTRONIK:

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2809466-2&h=449419846&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2809466-2%26h%3D272377152%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.biotronik.com%252Fen-de%26a%3DBIOTRONIK&a=BIOTRONIK ist ein führender Medizingerätehersteller, der schon seit über 50 Jahren bewährte und gleichzeitig innovative kardio- und endovaskuläre Lösung anbietet. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Technologie perfekt an den menschlichen Körper anzupassen, und die Innovationen von BIOTRONIK retten und verbessern das Leben von Millionen von Menschen, bei denen jedes Jahr Herz- und Gefäßkrankheiten diagnostiziert werden. BIOTRONIK hat seinen Sitz in Berlin und ist in mehr als 100 Ländern vertreten.

