Umsatz deutlich gesteigert: 2019 erfolgreichstes Jahr für Visable / Maschinenbau und Kosmetik bei Unternehmen die meistgesuchten Kategorien

Visable, die übergeordnete Unternehmensmarke des führenden B2B-Marktplatzes «Wer liefert was» (wlw) und der B2B-Plattform EUROPAGES, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Das Unternehmen hat das Jahr mit einem profitablen Rekordumsatz von rund 59,7 Millionen Franken und einem Wachstum von rund zehn Prozent abgeschlossen. Damit ist 2019 das erfolgreichste Jahr in der 88-jährigen Firmengeschichte, rechnet man das Bestehen von «Wer liefert was» mit ein. Im vergangenen Jahr wurden auf «Wer liefert was» und EUROPAGES die Kategorien Maschinenbau und Kosmetik am meisten gesucht. Zu den kuriosesten Suchbegriffen von 2019 gehören unter anderem Keuschheitsgürtel und Haustierwaschanlage.

Mit dem Startschuss von Visable im Mai 2019 hat das Unternehmen die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Das belegt auch die gestiegene Anzahl an Mitarbeitern. So wurden im 2019 insgesamt 75 neue Mitarbeiter eingestellt. Damit ist die Anzahl der Mitarbeiter auf über 380 gestiegen. «Nach wie vor ist der Fachkräftemangel eine der grössten Herausforderungen für uns als Internetunternehmen», sagt Peter F. Schmid, CEO von Visable. Am 27. Mai 2019 entstand Visable als Antwort auf die Herausforderungen der Internationalisierung und Digitalisierung im B2B-Bereich aus den Unternehmen «Wer liefert was» und EUROPAGES.

Expansion nach Grossbritannien und Investitionen in Technologieentwicklung

Auch im 2020 sollen die Umsätze weiter steigen. Visable hat Investitionen in die Technologieentwicklung bei «Wer liefert was» und EUROPAGES geplant sowie den aktiven Markteintritt in Grossbritannien. «Der Markt im Vereinigten Königreich hat für uns ein enormes Potenzial. Nach Deutschland ist Grossbritannien die zweitgrösste Volkswirtschaft in Europa. Diesen Markt wollen wir uns erschliessen», erklärt CEO Peter F. Schmid. Bislang war Visable auf dem Markt nicht aktiv vertreten. Ab Januar 2020 startet Visable mit einem eigenen Team eine Vertriebsoffensive in Grossbritannien. Selbst den ab Ende Januar geplanten Brexit scheut Visable-CEO Schmid nicht: «Die britischen Unternehmen wollen auch nach dem Brexit ihre B2B-Produkte verkaufen und das am liebsten in Europa. Wir bieten ihnen mit 'Wer liefert was' und EUROPAGES die passenden Plattformen dafür.»

Neben der Expansion sind massive Investitionen in die technologische Weiterentwicklung von «Wer liefert was» und EUROPAGES geplant. «Die Nutzer unserer Plattformen erwarten auch im B2B-Bereich ähnliche Funktionalitäten wie beim Online-Einkauf im Privatkundenbereich», erklärt Schmid. Visable wird die Suche nach Lieferanten und Produkten deshalb massgeblich verbessern und intuitiver machen. Insgesamt wird hierfür im 2020 ein hoher einstelliger Millionenbetrag investiert, vorwiegend in den Aufbau von Entwicklungsteams.

Suchanfragen aus 218 Ländern, darunter Vatikanstadt und Palau

Auch im Jahr 2019 waren «Wer liefert was» mit täglich über 75'000 Anfragen über die Länderdomains wlw.ch, wlw.de und wlw.at sowie EUROPAGES mit über 68 Millionen Suchen im Jahr die meistgenutzten B2B-Plattformen europaweit. Die meisten Suchanfragen kommen sowohl bei «Wer liefert was» als auch bei EUROPAGES aus Europa. Dann folgen bei EUROPAGES Asien, Afrika, Nord- und dann Südamerika. Bei «Wer liefert was» liegt China auf Platz zwei, vor den USA, gefolgt von Asien, Afrika und Südamerika. Die entlegensten Anfragen über EUROPAGES kamen von den pazifischen Inseln Palau und Tuvalu, aus Grönland aber auch aus Vatikanstadt. Während bei Palau die Suche nach Ventilatoren noch mit dem dortigen tropischen Klima zu erklären ist, wirkt die Suche nach Tiefkühlprodukten aus Grönland zumindest auf den ersten Blick amüsant. Aus Vatikanstadt kamen mehrere Suchen, unter anderem nach Sandalen, Treppen und einer Fabrik für religiöse Artikel.

Die meistgesuchten Kategorien 2019 waren:

«Wer liefert was»:

1. Maschinenbau 2. Automotive 3. LED-Leuchten 4. Schrauben 5. CNC-Fräsarbeiten 6. Anlagenbau 7. 3D-Druck 8. Kosmetik

EUROPAGES:

1. Kosmetik 2. Lebensmittel 3. Bekleidung 4. Landwirtschaftliche Produkte 5. Be- und Verarbeitung Metalle 6. Kunststoffverpackungen 7. Strassentransporte 8. Pharmazeutische Präparate

Diese Produkte wurden bei «Wer liefert was» 2019 am häufigsten gesucht:

1. Schrauben 2. Restposten 3. Drehteile 5. Verpackungsmaschinen 6. Altreifenentsorgung 7. Gabelstapler 8. Bauwagen

Auswahl kurioser Suchanfragen in 2019:

«Wer liefert was»:

- Einhornluft - Hirnschrittmacher - Keuschheitsgürtel - Säurebeständiger Klositz - Schamanengewand

EUROPAGES:

- Explosionssichere Klimaanlage - Lachsfabrik - Haustierwaschanlage - Himalaya Lecksalz für Haustiere - Krankenschwester-Ruf-System

Über Visable

Visable unterstützt industriell tätige Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen für Einkäufer international zugänglich zu machen. Als speziell auf Geschäftskunden zugeschnittene Verbindung aus eigenen B2B-Marktplätzen und Online-Marketing-Services wie zum Beispiel Google Ads und Retargeting bietet das Unternehmen ein breit gefächertes digitales Portfolio zur Reichweiten-Steigerung im Internet.

Zu den von der Visable GmbH betriebenen Marktplätzen gehören «Wer liefert was» (wlw), heute der führende B2B-Marktplatz in der D-A-CH-Region, sowie die europäische B2B-Plattform EUROPAGES. Zusammen erreichen die Marktplätze monatlich über 3,7 Millionen Einkäufer von Unternehmen, die nach detaillierten Unternehmens- und Produktinformationen suchen. Insgesamt sind über 3,6 Millionen Firmen auf beiden Plattformen registriert.

Mit seinen Online-Marketing-Services bietet Visable Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten, ihre Reichweite im Internet zu erhöhen. Visable ist derzeit einziger Google Premium-Partner mit B2B-Schwerpunkt.

Das Unternehmen Visable entstand als Antwort auf die Herausforderungen der Internationalisierung und Digitalisierung im B2B-Bereich. Visable unterhält Büros an den Standorten Hamburg, Berlin sowie Paris und verfügt über eine Schweizer Zweigniederlassung in Baar. Insgesamt sind heute über 380 Mitarbeitende beschäftigt. Als gemeinsames Dach für die Marken «Wer liefert was» und EUROPAGES baut Visable seine Marktplätze und Online-Marketing-Services kontinuierlich aus.

