Bestore als einziger Finalist aus China für vier World Food Innovation Awards nominiert

Am 3. März (Zeitzone London) fand in London die Verleihung der World Food Innovation Awards 2020 statt. Bestore, eine Snack-Marke im Premium-Segment, konnte erneut überzeugen und ist als einziger Finalist aus China in die engere Wahl für vier Auszeichnungen gekommen: Best Children's Product, Best Convenience Food Innovation, Best Food Packaging Design und Best Snacking Innovation.

Die "World Food Innovation Awards", "Monde Selection" und "Superior Taste Award" sind die drei wichtigsten Preise der Lebensmittelbranche weltweit. Dank herausragender Qualität und Innovationsgeist hat Bestore alle drei Auszeichnungen gewonnen.

Die World Food Innovation Awards stehen für die Werte Gesundheit, Natur und Nachhaltigkeit. Bestore ist zwei Jahre in Folge in die engere Wahl für die Awards gekommen. In diesem Jahr stehen vier Produkte auf der Shortlist: "Colored Dried Fruit" als bestes Nahrungsmittel für Kinder, "Butter Hotpot" als bestes Convenience-Food, "Twelve Classic Gift Boxes" für das beste Verpackungsdesign; und Bear Hug Cashew als beste Snack-Innovation.

Im vergangenen Mai trat Bestore bei der Verleihung des Superior Taste Award 2019 stellvertretend für die chinesischen Snack-Marken in Erscheinung, wo das Unternehmen bei seinem Debüt für "Crisp Winter Jujube" die Höchstbewertung 3 Goldene Sterne erhielt.

Triebfeder dieser brillanten Ergebnisse ist Bestores unermüdliches Bestreben, konsistent Qualitätsprodukte zu entwickeln, und seine schnelle Selbsterneuerung und Innovation durch Verbraucherstudien, Entwicklung aller Kanäle und digitale Transformation.

Anfang 2018 begann Bestore, mit Lebensmittelforschungsinstituten zusammenzuarbeiten, um die Produktformeln auf der Grundlage fortschrittlicher Forschungsergebnisse zu verbessern. Das Bestore Health and Nutrition Research Institute (Institut für Gesundheit und Ernährungsforschung) wurde nach einjähriger Vorbereitung gegründet, um verschiedene Forschungsthemen für die innovative Forschung und Entwicklung von gesunden und nahrhaften Snacks zu erforschen und zu entwerfen. Bestore wird im Zuge der Reduzierung von Zucker, Fett, Salz und Zusatzstoffen in Snacks auf "Snack 3.0" hochrüsten: basierend auf den Bedürfnissen verschiedener Gruppen will Bestore Snacks mit funktionellen Gesichtspunkten erweitern, um zielgerichtete funktionelle Faktoren für schwangere und liegende Frauen, Kinder, Senioren, Fitnessfreunde und anderen Gruppen bieten zu können.

Bestore diskutiert unterdessen außerdem mit mehreren weltweit renommierten Forschungsinstituten die Entwicklung von Technologien zur Nährstoffanreicherung und Stabilisierung, um den Verlust an hochwertigen funktionellen Inhaltsstoffen guter Ausgangsmaterialien bei der Verarbeitung zu verringern.

Aufmerksame Verbraucher werden bemerkt haben, dass sich die Snacks von Bestore in den letzten zwei Jahren still und heimlich verändert haben: eingelegte Pflaumen sind pflanzlich und ohne Zusatzstoffe formuliert, getrocknete Mango ist nicht mehr übermäßig süß, einfache Nüsse ersetzen geröstete und gebrannte Nüsse, Instant-Lebensmittel ersetzen Mahlzeiten...

Die Tatsache, dass Bestore als repräsentative chinesische Snack-Marke erneut in die engere Wahl für die World Food Innovation Awards gekommen ist, zeigt nicht nur, dass chinesische Snack-Unternehmen weltweit Anerkennung genießen, sondern bedeutet auch, dass Bestore leckere Snacks auf Basis wertiger Ausgangsmaterialien hergestellt hat, die außen wie innen, kulturelle Konnotationen vermitteln und selbst die anspruchsvollsten Konsumenten in einem breiten Verbraucherspektrum zufrieden gestellt haben, erklärt Zhu Danpeng, Branchenanalyst für die chinesische Lebensmittelindustrie.

