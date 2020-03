Learning Tree International

Learning Tree gibt Berufung von David Brown als Chief Executive Officer bekannt

Herndon, Virginia (ots/PRNewswire)

Der Vorstand von Learning Tree International hat heute die Ernennung von David Brown zum Chief Executive Officer und seine Berufung in den Vorstand mit Wirkung zum 30. März 2020 bekanntgegeben.

Kevin Gruneich, Vorstandsvorsitzender von Learning Tree, kommentierte: "Ich möchte mich bei Richard Spires für seine Führungsarbeit in den vergangenen 4 ½ Jahren danken. Er hat das Unternehmen so aufgestellt, dass wir Organisationen in aller Welt, die zunehmend an technologischen Qualifikationsdefiziten leiden, bestmöglich unterstützen können. Im Rahmen dieses Übergangs haben wir lange und gründlich nach einem neuen CEO gesucht und freuen uns über das Ergebnis. Unter dem Eindruck der unsicheren wirtschaftlichen Aussichten war uns klar, dass unser nächster CEO einen starken Kundenfokus und eine überzeugende Bilanz bei der Lieferung erfolgreicher Ergebnisse mitbringen muss. Daves langjährige Führungserfahrung bei Technologiefirmen und internationalen Organisationen ist der Beweis, dass er in einer sich schnell weiterentwickelnden Landschaft Veränderung bewirken und Ergebnisse vorantreiben kann. Diese Qualitäten haben maßgeblich zu unserer Entscheidung beigetragen."

Spires sagte: "Ich bin stolz darauf, was Learning Tree in den zurückliegenden 4 ½ Jahren erreicht hat. Wir haben vielen Organisationen rund um den Globus dabei geholfen, ihre Mitarbeiter aus- und weiterzubilden. Obwohl noch viel zu tun ist, habe ich entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich ist, um den Chefsessel zu Beginn der nächsten Wachstumsphase zu räumen. Ich freue mich darauf, dem Unternehmen weiterhin als Berater zu dienen und David in seiner neuen Funktion als CEO zu unterstützen."

Brown zeigte sich begeistert über seinen Anfang bei Learning Tree: "Meine Leidenschaft für die Mitarbeiterentwicklung deckt sich perfekt mit Learning Trees Mission. Ich weiß um den wichtigen Beitrag, den Learning Tree leistet, damit Organisationen über das Wissen, die Qualifikationen und die Fähigkeiten verfügen, um das digitale Zeitalter erfolgreich zu navigieren. Mit preisgekrönten und innovativen Lösungen wie die virtuelle Lernlösung AnyWare® und die ITIL 4 Foundation Adaptive Virtual Academy ist es eine spannende Zeit, um diesem zukunftsgerichteten, dynamischen Unternehmen beizutreten."

Vor seinem Wechsel zu Learning Tree International diente Brown als Global Head of Sales & Services bei Clarivate Analytics, ein globaler 950-Mio.-$-Informationsdienstleister. Darüber hinaus bekleidete er Führungspositionen bei Thomson Reuters, darunter als President des Geschäftsbereichs IP Solutions, Chef des Segments Corporate Markets bei Thomson Scientific und EVP und General Manager von Dialog. Brown hat einen Bachelor-Abschluss in Geschichte und Computeranwendungen von der University of Notre Dame und einen MBA von der University of North Carolina. Er ist Aufsichtsratsmitglied der National Brain Tumor Society.

Informationen zu Learning Tree International

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2754114-1&h=749628701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2754114-1%26h%3D3993397971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252F%26a%3DLearning%2BTree%2BInternational&a=Learning+Tree+International ist ein führender globaler Lösungsanbieter für erfolgskritische https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2754114-1&h=1522393319&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2754114-1%26h%3D1721639288%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252Ftraining-directory%252F%26a%3DIT%2Btraining%2Band%2Bcertifications&a=IT-Schulung+und+-Zertifizierung und den Kompetenzerwerb im Bereich Kommunikation und kritisches Denken, um große IT-Initiativen effektiv umzusetzen. Mehr als 2,5 Millionen IT-Experten und Geschäftsleute in aller Welt nutzen Learning Trees umfangreiche Bibliothek an intern und extern entwickelten Inhalten, um sich weiterzuqualifizieren. Das Learning Tree-Ökosystem steht beispielhaft dafür, wie Lernen heute funktioniert und der Lernerfolg von E-Learning bzw. Präsenzunterricht allein verbessert wird. Aus der Zusammenarbeit mit Kunden sind transformative Geschäftslösungen hervorgegangen, um groß angelegte Initiativen zur Prozessverbesserung zu realisieren.

Learning Tree bietet über die Online-Plattform AnyWare® ein klassisches lehrerge leitetes Unterrichtsformat für bequemes häusliches Lernen. Weitere Informationen zu AnyWare: USA: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2754114-1&h=969513711&u=https%3A%2F%2Fc212.n et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2754114-1%26h%3D350354172%26u%3Dhttps%25 3A%252F%252Flearningtree.com%252FAnyWare%26a%3DLearningTree.com%252FAnyWare&a=Le arningTree.com%2FAnyWareKanada: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2754114-1&h=4021459775&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2754114-1%26h%3D1581587386%26u%3Dhttps% 253A%252F%252Flearningtree.ca%252FAnyWare%26a%3DLearningTree.ca%252FAnyWare&a=Le arningTree.ca%2FAnyWareVereinigtes Königreich: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2754114-1&h=1568676855&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2754114-1%26h%3D1518025718%26u%3Dhttps% 253A%252F%252Flearningtree.co.uk%252FAnyWare%26a%3DLearningTree.co.uk%252FAnyWar e&a=LearningTree.co.uk%2FAnyWareSchweden & skandinavische Länder: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2754114-1&h=1106643151&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2754114-1%26h%3D3826466542%26u%3Dhttps% 253A%252F%252Flearningtree.se%252FAnyWare%26a%3DLearningTree.se%252FAnyWare&a=Le arningTree.se%2FAnyWare

Weitere Informationen erhalten Sie unter 1-888-THE-TREE (843-8733) oder auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2754114-1&h=31222417&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2754114-1%26h%3D2629798893%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252F%26a%3DLearningTree.com&a=LearningTree.com

Ansprechpartner für Medien: Tricia Sacchetti Vice President, Worldwide Marketing Learning Tree International +1 703 925 5552 Tricia_Sacchetti@LearningTree.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Entwicklungen und deren mögliche Auswirkungen auf Learning Tree beruhen. Derartige Aussagen bergen inhärente Risiken und Unsicherheiten, die oftmals schwer vorhersehbar sind und sich im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Learning Tree befinden. Es gibt keine Garantie, dass die zukünftigen Entwicklungen, die sich auf Learning Tree auswirken, den Erwartungen entsprechen. Learning Tree weist Leser auf die Gefahr hin, dass eine Reihe von Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten, implizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Learning Tree übernimmt keinerlei Verantwortung dafür, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse bzw. Entwicklungen oder veränderte Gegebenheiten zu berücksichtigen.