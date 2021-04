Haval

Zukunftsweisender SUV HAVAL JOLION auf der Auto Shanghai 2021 vorgestellt

Shanghai (ots/PRNewswire)

GWM hat drei Technologieplattformen ins Leben gerufen: L.E.M.O.N., TANK und COFIS auf die sich GWM basieren will, um den globalen Markt zu erobern. Am 19. April wurde der HAVAL JOLION, der auf einer flexiblen, leistungsstarken, hochsicheren und leichten L.E.M.O.N.-Plattform aufgebaut ist, auf der Auto Shanghai 2021 vorgestellt und gleichzeitig der Name dieses neuen SUV-Modells offiziell bekanntgegeben.

HAVAL JOLION ist das neueste für den internationalen Markt bestimmte Modell. Das Modell verfügt über ein stilvolles und dynamisches Design. Seine elegante und scharf geschnittene Frontpartie wird durch den klassischen verchromten Wabengrill und die "Hellebarden"-Front-LED-Kombischeinwerfer bestimmt, die visuell sehr ansprechend sind. Das Innendesign ist um die horizontale Zentralsteuerung gegliedert. Der Radstand beträgt 2700 mm und der Fond ist geräumig - eine gelungene Kombination aus Luxus und Avantgarde.

Außerdem verfügt das Modell über modernste Technologien. Die kabellose Ladefunktion kann die Sorgen der Benutzer erheblich lindern. Die Vollszenen-Automatik macht das Einparken einfacher. 12,3-Zoll-Smart-Touchscreen, das intelligente Vollfarb-Head-up-Display (HUD), der schlüssellose Zugang, das 360-Grad-Panoramabild und andere intelligente Dienste sorgen für ein praktisches und komfortables intelligentes Fahrerlebnis. Das intelligente Cruising und die Panoramaerkennung AEB (Automatic Emergency Braking) helfen dem Fahrer, mit unterschiedlichen Straßenverhältnissen souverän umzugehen, und sorgen dafür, dass die Technologie die Fahrsicherheit deutlich verbessert.

Ausgestattet mit einer Leistungskombination aus 1,5T-Motor und 7DCT-Nasskupplungsgetriebe der zweiten Generation, verwendet JOLION Turboaufladung, hohes Tumble-Verhältnis, Vollaluminiumzylinder und andere Technologien, mit einer maximalen Leistung von 110kW und einem maximalen Drehmoment von 220N-m. Er besitzt auch eine fortschrittliche elektrische Servolenkung auf dem entsprechenden Niveau mit drei Modi: leicht, komfortabel und sportlich. Die elektronische Drehknopfschaltung sorgt für mehr Bedienungskomfort und spiegelt den neuesten Stand der Wissenschaft und Technologie wider. Seine vier Fahrmodi Standard, Sportlich, Wirtschaftlich und Schneetreiben erleichtern das Fahren unter verschiedenen Straßenbedingungen. Die spezifische Konfiguration des Modells für die verschiedenen Länder, in denen das Fahrzeug angeboten wird, wird Gegenstand der endgültigen Ankündigung sein.

Mit der weltweit eingesetzten, hochintelligenten, modularen L.E.M.O.N-Plattform hat HAVAL sich von Anfang an hohe Sicherheits-, Zuverlässigkeits-, Qualitäts- und andere Standards für den JOLION gesetzt. Das Unternehmen hat eine umfassende Prüfung vom gesamten Fahrzeug bis hin zu den Einzelteilen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Leistung und die technologische Konfiguration des Modells international mithalten können.

Dieses weltweit eingeführte Modell erweitert das Produktportfolio der GWM weiter. Der JOLION ist ein wichtiger Bestandteil der Globalisierungsstrategie der GWM, er bereichert das globale Produkt-Layout und fördert das Prestige der Marke weiter.

