KI-Studie von GetYourGuide: Erinnerungen an Reiseerlebnisse intensiver als der erste Kuss; Vorstellung der neuen exklusiven Erlebnis-Kollektion

'Originals by GetYourGuide'

Berlin (ots)

GetYourGuide visualisiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den tiefgreifenden emotionalen Einfluss von Reiseerlebnissen

Bei 42% der Studien-Teilnehmenden landen Reiseerlebnisse unter den drei emotionalsten Erinnerungen

GetYourGuide führt mit 'Originals by GetYourGuide' neue handverlesene und unvergessliche Erlebnissen ein, um bleibende Erinnerungen zu schaffen

Eine exklusive Studie im Auftrag von GetYourGuide, dem weltweit führenden Online-Marktplatz für unvergessliche Reiseerlebnisse, hat den Einfluss prägender Lebensereignisse in Bezug auf die emotionale Intensität von Erinnerungen untersucht. In Zusammenarbeit mit dem Emotionsanalyse-Spezialisten Tawny wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Ausprägung von Emotionen zum Beispiel in Bezug auf Erinnerungen an besondere Reiseerlebnisse, den ersten Kuss oder den Sieg der Lieblingssportmannschaft gemessen und gleichzeitig visualisiert. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass diese Erinnerungen allesamt ähnlich starke, positive Emotionen auslösen. Erinnerungen an berufliche Erfolge oder prägende Karriereschritte rufen hingegen signifikant weniger starke emotionale Reaktionen hervor.

Bei knapp der Hälfte aller Teilnehmenden (47%) riefen besondere Reiseerlebnisse stärkere positive Emotionen hervor als die Erinnerung an den ersten Kuss. Bei 42% der Befragten waren Reiseerlebnisse eine der drei emotional intensivsten Erinnerungen. Und bei 14% lösten Reiseerlebnisse sogar stärkere positive Emotionen aus, als die Erinnerungen an den Moment, als sie zum ersten Mal ihr neugeborenes Kind im Arm hielten.

"Der erste Kuss und eine besondere Reiseerfahrung haben wichtige psychologische Gemeinsamkeiten. Beide sind multisensorisch, lösen ein Hochgefühl aus und stellen eine kritische neue Erfahrung dar, die man vorher noch nicht gemacht hat", erklärt Anja Göritz, Psychologin und Professorin für Behavioral Health Technology an der Universität Augsburg. "Sich in Situationen zu begeben, in denen solche reichhaltigen Gefühle erlebt werden, kann sich positiv auf das emotionale Wohlbefinden auswirken. Diese Art von Erfahrungen sind auch diejenigen, die wahrscheinlich langfristige 'geschätzte' Erinnerungen bilden."

Im Rahmen der Studie wurden insgesamt 298 Teilnehmende aus Deutschland, Großbritannien und den USA gebeten, sich an Situationen aus ihrem Leben zu erinnern. Dabei wurden die Gesichter mit modernster Technologie zur Gesichtserkennung gescannt. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz wurden dabei subtile Gesichtsausdrücke und Mikro-Reaktionen analysiert, um Emotionen zu messen.

Johannes Reck, CEO und Gründer von GetYourGuide, erklärt: "Wir haben es in der eigenen Hand, die emotional prägenden Momente in unserem Leben selbst zu gestalten. Ich glaube fest an die Kraft von unvergesslichen Reiseerlebnissen, und unsere Studie bestätigt das. Über GetYourGuide geben wir Reisenden den Schlüssel in die Hand, um Türen zu einzigartigen Orten aufzuschließen und dadurch bleibende Erinnerungen zu schaffen."

"Originals by GetYourGuide" setzen neue Maßstäbe für unvergessliche Reiseerinnerungen

Mit "Originals by GetYourGuide" stellt GetYourGuide eine einzigartige Kollektion exklusiver und einzigartiger Erlebnisse vor, die allesamt tiefgreifende Erinnerungen für das Leben werden können. Jedes dieser einzigartigen Erlebnisse wird in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern entwickelt.

Inspiriert wurde die "Originals by GetYourGuide" Kollektion durch die erfolgreiche Kooperation zwischen GetYourGuide und den Vatikanischen Museen im vergangenen Jahr. Auf der "Turning the Lights On at the Vatican Museum"-Tour erhielten Reisende einen einzigartigen Zugang zu den berühmtesten Museen der Welt, bei der sie ganz alleine die heiligen Hallen zusammen mit dem Schlüsselmeister Gianni Crea betraten, im Morgengrauen die Türen zur Sixtinischen Kapelle aufschließen und sie mit Licht fluten durften. Mehr als 15.000 Menschen bewarben sich um einen der begehrten Plätze für eine der sieben exklusiven Führungen im Jahr 2022, die offiziellen Videos zur Tour wurden mehr als 16 Millionen mal angesehen. In diesem Jahr kann die Tour regulär über GetYourGuide gebucht werden.

Dutzende neue und ebenfalls einzigartige Touren aus der Reihe "Originals by GetYourGuide" werden nach und nach auf der Plattform verfügbar sein. So können Reisende zum Beispiel eine exklusive Führung durch das Museum of Modern Art in New York buchen und eine Stunde vor der regulären Öffnung zusammen mit einem ausgewiesenen Kunsthistoriker ein exklusives Erlebnis in einem intimen kleinen Kreis genießen.

Weitere Highlights der neuen Kollektion sind unter anderem ein ganz privates Eintauchen in das architektonische Meisterwerk La Sagrada Familia in Barcelona, begleitet von den Erzählungen

und Klängen des berühmten Organisten Juan de la Rubia, ein Segeltörn mit dem französischen Weltklassesegler Tanguy Le Turquais an Bord seiner transatlantischen Solorennyacht während der Vorbereitung für die Vendée Globe. Im Laufe des Jahres wird GetYourGuide weitere unvergessliche Erlebnisse mit den größten Attraktionen der Welt in die Kollektion integrieren.

Johannes Reck, CEO und Gründer von GetYourGuide, sagt: "Wir sind stolz, diese neue Kollektion von Erlebnissen auf den Markt zu bringen, die es in dieser Form noch nie gab und die in enger Zusammenarbeit mit großartigen Partnern vor Ort entstanden sind. Und wir sind überzeugt, jedes einzelne 'Original by GetYourGuide' wird zu einer unvergesslichen Erinnerung."

'Make Memories' - Kampagnenstart in Europa und den USA am 6. März

Die Einführung von 'Originals by GetYourGuide' wird von der groß angelegten Medien-Kampagne unter dem Titel 'Make Memories' begleitet. Sie unterstreicht die Bedeutung von formativen Momenten und bleibenden Erinnerungen - und stellt den Einfluss von Erlebnissen auf das Leben in den Mittelpunkt.

Mit dem Start von 'Originals by GetYourGuide' hat das Unternehmen zudem seine Homepage neu gestaltet, um das Entdecken von einzigartigen Erlebnissen noch intuitiver und einfacher zu machen. Dabei werden 'Originals by GetYourGuide' an prominenter Stelle vorgestellt und gekennzeichnet.

Pressemitteilung sowie weitere Materialien (© GetYourGuide) zum Download.

Über GetYourGuide:

GetYourGuide ist der weltweit führende Online-Marktplatz für unvergessliche Reiseerlebnisse. Reisende nutzen GetYourGuide, um die besten und außergewöhnlichsten Aktivitäten an jedem beliebigen Reiseziel zu entdecken und zu buchen - von Führungen durch lokale Expert*innen über kulinarische Exkursionen, Workshops bis hin zu Skip-the-Line-Tickets und exklusiven "Bucket-List"-Erlebnissen.

Heute bietet GetYourGuide weltweit mehr als 75.000 Aktivitäten von über 16.000 Anbieter*innen an. Seit der Gründung haben Reisende aus über 150 Ländern mehr als 80 Millionen Touren, Aktivitäten und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten über GetYourGuide gebucht.

Mehr als 700 Reise- und Technikexperten arbeiten in einem globalen Team für GetYourGuide. Der Hauptsitz ist Berlin, daneben betreibt das Unternehmen 17 lokale Büros auf der ganzen Welt (einschließlich Großbritannien und den USA).