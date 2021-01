Cotecna Inspection SA

Cotecna übernimmt Fitosoil Laboratorios SL

Cotecna freut sich, die Übernahme von Fitosoil Laboratorios SL, einem führenden spanischen Labor im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit, bekannt zu geben. Fitosoil wurde von Don Antonio Abellán gegründet und geleitet und beschäftigt in seinem Labor in Murcia 70 hochqualifizierte Techniker.

Fitosoil bietet seinen Kunden eine umfassende Palette an Dienstleistungen, von Agrarwissenschaft bis hin zu chemischen Tests für eine Vielzahl an unterschiedlichen Produkten, wobei der Schwerpunkt auf Obst und Gemüse und Düngemitteln liegt. Fitosoil nimmt eine führende Position im Düngemittelsektor ein, für die es auf internationaler Ebene fortschrittliche Analysetechniken entwickelt hat und über einen der größten Akkreditierungsbereiche in Europa verfügt.

Die Übernahme von Fitosoil, die auf die Übernahmen von NOFA aus den Niederlanden und NEOTRON aus Italien folgt, ermöglicht es Cotecna, sein europäisches Labornetzwerk und seine Expertise im Bereich der Lebensmittelsicherheit weiter auszubauen. Mit mehr als 5000 Mitarbeitern und einem Netzwerk von über 100 Niederlassungen und Labors auf der ganzen Welt ist Cotecna ein führender Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen (TIC) in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette.

"Diese Akquisition ist Teil unserer Strategie, unsere Präsenz auf dem Markt für Lebensmitteltests auszubauen und unser Dienstleistungsportfolio im breiteren Agrar- und Lebensmittelsegment zu erweitern. Der einzigartige Ruf und die analytischen Fähigkeiten von Fitosoil in den Bereichen Düngemittel, Agrarwissenschaft sowie Obst und Gemüse stärken das Angebot und die Fähigkeiten von Cotecna und werden den Trend hin zu einer umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Landwirtschaft unterstützen. Fitosoil stärkt außerdem unsere Position in Spanien, einem wichtigen Wachstumsbereich für den Konzern", so Sébastien Dannaud, CEO von Cotecna.

Don Antonio Abellán, Geschäftsführer von Fitosoil Laboratorios SL, und sein Team werden Fitosoil auch in seiner neuen Rolle innerhalb des Cotecna-Konzerns leiten. "Ich freue mich, Teil der Cotecna-Familie zu werden. Ich sehe bei Cotecna dasselbe Denken und die gleichen Grundprinzipien, die auch die Entwicklung von Fitosoil geprägt haben: die unternehmerische Einstellung, das Familienunternehmen, technische Spitzenleistungen. Das internationale Netzwerk von Cotecna wird Fitosoil sicherlich Wachstumsmöglichkeiten bieten, und die Komplementarität mit seinen aktuellen Inspektions-, Zertifizierungs- und Testaktivitäten ist beachtlich."

Informationen zu Cotecna

Cotecna ist ein führender Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen. Wir bieten Lösungen, die Handel erleichtern und Lieferketten sicherer und effizienter für unsere Kunden gestalten. Unser vertrauenswürdiges Netzwerk aus Experten und zertifizierten Laboratorien bietet Fachkenntnisse aus fünf Schlüsselbereichen: Regierungs- und Handelslösungen, Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Mineralien und Metalle sowie Konsumgüter und Einzelhandel. Das 1974 in der Schweiz gegründete Familienunternehmen Cotecna hat sich zu einem internationalen Weltklasse-Player mit über 5.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Niederlassungen in rund 50 Ländern entwickelt.

