Speed U Up

Digitalagentur Speed-U-Up stockt Kapital um 1 Mio. Euro auf

Bild-Infos

Download

Innsbruck (ots)

Die Digitalagentur Speed-U-Up (SUU) mit Standorten in Innsbruck (AT), Bozen (IT), Starnberg (DE) und Chur (CH) hat die Weichen für die Zukunft gestellt, um in Sachen Kompetenzaufbau, Innovationskraft und langfristiger Entwicklung widerstandsfähig am Markt weiter wachsen zu können. Digital Experience, die weit(er) denkt.

SUU hat sich mit Fokus auf Strategieentwicklung, Content Creation und integrierten digitalen Kampagnen in den vergangenen Jahren als einer der führenden Digital Experience Dienstleister im Tourismusmarketing im Alpenraum etabliert.

Die Kapitalaufstockung bildet eine solide Basis für weiteren Kompetenzaufbau und die Zusammenarbeit der Standorte. Die beiden Hauptgesellschafter bekräftigen damit ihr Engagement bei der Muttergesellschaft in Innsbruck. Drei weitere Co-Gesellschafter sind in dieser Runde dazugestoßen. „Diese Mittel verleihen uns die nötige Schlagkraft und Flexibilität, um Opportunitäten in unseren Märkten gezielt zu nutzen. Wir danken unseren Neu- und Altgesellschaftern für das uns entgegengebrachte Vertrauen”, so SUU Co-Geschäftsführer Ulrich Stauffacher. So wurde nach der Speed-U-Up Italy Srl auch die Speed-U-Up Suisse AG zu einem 100 % Tochterunternehmen der Speed-U-Up Österreich GmbH.

SUU geht bewusst diesen Weg, wie Co-Geschäftsführer Fabian Lechner erklärt: „Die Märkte in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz haben alle ihre ganz eigene Dynamik und ihre Besonderheiten. Nur wer Insider in den einzelnen Regionen ist und gleichzeitig multinationale Zugänge, Kompetenzen und Ressourcen hat, kann auch bestmögliche Ergebnisse für die Kunden liefern.”

Heterogenes Team als Vorteil

Die engere Zusammenarbeit der Teams ermöglicht eine bessere Betreuung, maßgeschneidert auf die jeweiligen Kunden und einzelnen Regionen – aber auch neue Services und innovative Lösungen, wie der Einsatz von KI-Agents, können optimal implementiert werden. „In unserem Team finden sich Spezialisten für mehrere Bereiche. Der Austausch über die Grenzen hinweg ermöglicht zudem, Entwicklungen mit einem breiteren Blickwinkel einschätzen zu können und auch darauf zu reagieren – ein Benefit für unsere Kunden, den wir künftig noch stärker einsetzen wollen”, so Ulrich Stauffacher.

Resilient in die Zukunft

Geplant wird langfristig, wie Lechner betont: „Uns geht es nicht um das schnelle Wachstum, sondern um eine Weiterentwicklung, die uns für die Herausforderungen der Zukunft wappnet und gleichzeitig widerstandsfähig für das Unvorhersehbare macht.“ Darum ist das Führungsduo mit Ulrich Stauffacher und Fabian Lechner auch mit länderübergreifender Verantwortung ausgestattet, um die strategischen Schritte entsprechend koordinieren zu können.

Diese Ausrichtung und Agilität bewähren sich: die Unternehmensbewertung zum Stichtag der Kapitalerhöhung lag im niedrigen achtstelligen Bereich – was die wirtschaftliche Stärke und das Vertrauen in die Speed-U-Up Struktur belegt.

Den eingeschlagenen Kurs will das Führungsduo Ulrich Stauffacher und Fabian Lechner gemeinsam mit ihrem Team fortführen. „Wir sind Gestalter der digitalen Transformation mit tiefem Branchenverständnis im gesamten DACHIT-Raum – hier wollen wir für unsere KundInnen neue Maßstäbe setzen“, so das Führungsteam unisono.

Exkurs: Schweiz-Standort künftig noch innovativer

Die Schweiz ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für SUU: Nachdem im Vorjahr eine Verdopplung des Umsatzes erzielt werden konnte, möchte das Unternehmen nun auch in der Schweiz weitere Potenziale heben. Der Verwaltungsrat am Schweizer Standort wurde dafür mit einem jungen und fachlich kompetenten Team neu besetzt. Er setzt sich künftig zusammen aus: Eva Hänel (Präsidentin, Reachbird AG), Frank Wiedemann (Somedia AG), Adrian Huwyler (BrightPlaces GmbH) und Sven Thoenes (Kapthon AG).

„Mit diesem agilen Gremium wollen wir die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit im Schweizer Markt weiter stärken“, so Fabian Lechner. In einem zweiten Schritt soll der Verwaltungsrat zudem durch ein bis zwei weitere Mitglieder erweitert werden.

Über Speed-U-Up

Speed U Up ist führender Digital Experience Service Anbieter mit Tourismus-, Lifestyle und Gesundheitsfokus. Das Unternehmen mit 30 Mitarbeitern begleitet touristische Regionen, Städte und Marken bei der digitalen Transformation und digital Solutions – mit einem klaren Fokus auf Content, Media, Daten und kreativen Lösungen entlang der gesamten Customer Journey. Speed-U-Up betreut über 70 KundInnen im gesamten Alpenraum, darunter Graubünden Ferien, das Allgäu, Gasteinertal Tourismus, Skiwelt Wilder Kaiser, Stubaier Gletscher, Gesundes Bayern Tourismusmarketing, Verona, Axpo, Nagra, BMW, World Economic Forum, Pensimo, Winora, uva.