Gemini Rosemont rekapitalisiert und refinanziert One Twelfth @ Twelfth in Bellevue (Washington)

Gemini Rosemont Commercial Real Estate, eine vertikal integrierte Firma für die Verwaltung von Immobilieninvestitionen, hat die Rekapitalisierung und Refinanzierung von One Twelfth @ Twelfth abgeschlossen, eines Top-Büro-Campus in Bellevue (Washington), die in Partnerschaft mit einem verbundenen Unternehmen der Beacon Capital Partners durchgeführt wurde, einem führenden Verwalter von Investitionen in Büroimmobilien.

Die Immobilie wurde im Dezember 2016 erworben und war vollständig in der Bilanz von Gemini Rosemont verzeichnet, abhängig vom Abschluss eines Planes für strukturelle Verbesserungen und Neuvermietung, der 2019 größtenteils abgeschlossen war.

"Wir haben unsere Strategie der Durchführung mehrerer entscheidender Projekte struktureller Verbesserungen erfolgreich umgesetzt, welche uns half, One Twelfth mit neuen Mietern zu belegen", sagte Ian Brownlow, der CEO von Gemini Rosemont. "Wir haben einige Mieter der höchsten Kategorie und Darlehensmieter angezogen, darunter eines der größten Technologieunternehmen der Welt, das letztlich ca. ein Drittel des Campus belegen wird. Wir hatten von Beginn an geplant, einen Kapitalpartner einzubringen, wenn dies passt, und jetzt war der richtige Zeitpunkt. Die signifikante Liquidität, die Gemini Rosemont durch diese Transaktion erhält, wird genutzt, um weitere Immobilien der Klasse A in Märkten an der Küste und Technologiezentren zu erwerben, was unserem Auftrag zum Erwerb entspricht."

Der Campus von One Twelfth umfasst drei Gebäude mit sechs Stockwerken und insgesamt 44.611 Quadratmetern. Die Gebäude sind Klasse A und gemäß LEED Gold-zertifiziert und befinden sich sehr nahe des Korridors der Autobahn I-405 in Downtown Bellevue. Mehr als 46.452 Quadratmetermeter Einzelhandel sind fußläufig erreichbar.

"Ende Dezember 2019 hat unser neuer Partner einen Anteil von 80 % am Joint Venture erworben, das zwecks Besitz der Immobilie gegründet wurde", sagte Jon Dishell, der Chief Capital Officer von Gemini Rosemont. "Beacon teilt unsere Vision für die Immobilie und wir sind zuversichtlich, dass wir erfolgreich zusammenarbeiten, um den Wert von One Twelfth weiter zu steigern und gemeinsam weitere Gelegenheiten zu verfolgen."

Im Zuge der Transaktion hat die Partnerschaft die Immobilie mit einem Kredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren über 204 Millionen USD der MetLife Investment Management finanziert. Der variabel verzinsliche Kredit umfasst eine Faztilität von 19 Millionen für künftige Leasing-Kosten und Kapitalausgaben.

Gemini Rosemont verfügt derzeit über ein Portfolio von insgesamt ca. 745.000 Quadratmetern mit einem Brutto-Vermögenswert von ca. 1,6 Milliarden USD. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://geminirosemont.com/

