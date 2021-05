Nagarro

10.000 Nagarrians, 10.000 Bäume

Munich (ots/PRNewswire)

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, gab heute bekannt, dass es den Meilenstein von 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich überschritten hat. Im Einklang mit den firmeneigenen "CARING"-Werten, die sich auch auf die Umwelt und die Gesellschaft erstrecken, wird das Unternehmen diesen Erfolg mit dem Pflanzen von 10.000 Bäumen würdigen. Nagarro stellt weiterhin intensiv Talente auf der ganzen Welt ein, insbesondere in China, Deutschland, Indien, Mexiko, Österreich, Rumänien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten.

Nagarro hat in den letzten Monaten konsequent neue Talente eingestellt, um die steigende Nachfrage von Kunden zu befriedigen, die neue digitale Produkte und Dienstleistungen entwickeln wollen. Dadurch, dass Nagarro auf den Arbeitsmärkten sichtbarer geworden ist und seine Rekrutierungsaktivitäten ausgeweitet hat, konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2021 nach Abzug der Fluktuation über 1.000 neue Experten einstellen. Während ein Teil davon Uni-Absolventen sind, die weiter ausgebildet werden sollen, spiegeln diese Zahlen sowohl die verbesserten Einstellungsaktivitäten des Unternehmens als auch sein Vertrauen in die Nachfrageaussichten wider.

"Wir träumen davon, eines Tages eines der größten und bekanntesten Unternehmen in unserem Tätigkeitsfeld zu sein, damit wir unsere Mission, die Distanz zwischen intelligenten Menschen irrelevant zu machen, wirklich erfüllen können", sagte Nagarro-Mitbegründer Manmohan Gupta, der sich vor allem mit der Einstellung und Ausbildung von Hochschulabsolventen beschäftigt.

Vielfalt und Gleichberechtigung kultivieren

Nagarro geht ständig neue Wege, um starke Talente für sich zu gewinnen. Eine der aktuellsten Initiativen ist eine Einstellungsoffensive für Frauen in ganz Indien, in deren Rahmen in den letzten Monaten mehr als 6.000 Hochschulabsolventinnen interviewt und evaluiert wurden. Im April wurden so an einem einzigen Tag 100 neue Mitarbeiterinnen im Unternehmen begrüßt, 50 weitere werden am 1. Juli noch hinzukommen. Mit mehr als einem Dutzend Nationalitäten, die in der Geschäftsleitung vertreten sind, sind die Pflege von Vielfalt und Gleichberechtigung wichtige Themen auf der Agenda des Unternehmens.

Ein besonderes Geschenk an die Natur

Seit jeher verfolgt Nagarro Nachhaltigkeitsaspekte mit der gleichen unternehmerischen Leidenschaft, mit der es sein Geschäft betreibt. "Neben dem Bestreben, der beste Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein, legen wir großen Wert darauf, ein verantwortungsbewusstes Unternehmen mit einem hohen Maß an Rücksicht gegenüber Natur und Gesellschaft zu sein. Daher ist es nur passend, dass wir diesen besonderen Meilenstein mit etwas ganz Besonderem würdigen", so Jon-Erik Trøften, Mitbegründer von Nagarro und beheimatet im naturverbundenen Norwegen. "Nagarro wird 10.000 Bäume auf der ganzen Welt pflanzen, um jeden unserer 10.000 Nagarrians individuell zu ehren und unser Engagement für einen gesünderen Planeten einmal mehr zu unterstreichen."

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, unterstützt Kunden auf ihrem Weg zu innovativen, digital ausgerichteten Unternehmen und verhilft ihnen so zum Vorsprung in ihren Märkten. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz des "Thinking Breakthroughs" aus. Nagarro beschäftigt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 26 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.

