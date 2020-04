Tan Mujiang

Tan Mujiang eröffnet einen weiteren Auslands-Flagship-Store in Japan

Am 23. April eröffnete der Flagship-Store von Tan Mujiang in Japan unter der Adresse 1-2KAI, KICHIJIYOUJIGOTOUBIRU, 1-1-1 HONCHIYOU, KICHIJIYOUJI, MUSASHINOSHI, Japan. Damit verfügt das Unternehmen nunmehr über 7 Flagship-Stores an verschiedenen Standorten weltweit wie den USA, Singapur, Kanada, Malaysia, Deutschland und Japan.

Tan Mujiang ist das einzige börsennotierte Unternehmen aus der Holzkamm-Branche. Es hat mehr als 40 Verfahren kreiert, um seine traditionellen chinesischen Kunsthandwerksstücke aus natürlichen Materialien mit schönen Formen, geschmeidigen Linien, exquisiten Texturen und intensiven Farben zu verbessern. Diese Kunsthandwerksstücke vereinigen auf perfekte Weise traditionelle Kultur und moderne Mode. Seit Dezember 2013 hat Tan Mujiang mehr als 80 Patente erhalten und beliefert über 1.200 Fachgeschäfte auf dem chinesischen Festland, 3 in Hongkong und 1 in Taiwan. Ziel ist es, die Marke durch den Betrieb von Franchisefilialen auf der ganzen Welt bekannt zu machen, um den Menschen die besten handgefertigten Holzkämme und -bürsten zu bieten.

Dazu hat Tan Mujiang ein allgemeines nationales Franchising-Modell eingerichtet. Das Unternehmen hofft, mit weiteren Franchisenehmern zu expandieren. Tan Mujiang bietet Raum zur Selbstentwicklung und umfassende Unterstützung wie unter anderem bei Marktforschung, Standortauswahl, Beratung zur Eröffnungsvorbereitung, Personalschulung, Ladengestaltung, Marketingpräsentation und Kundenservice nach dem Verkauf, um die termingerechte Eröffnung und den normalen Betrieb sowie die Rentabilität des Geschäfts zu gewährleisten.

