Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Einladung Bilanzmedienkonferenz Matterhorn Gotthard Bahn

Gornergrat Bahn

BVZ Holding AG, 17. März 2021

Die BVZ Gruppe mit ihren Produktmarken Matterhorn Gotthard Bahn, Gornergrat Bahn und Glacier Express lädt Sie für die detaillierte Darstellung des Geschäftsergebnisses 2020 herzlich zur Bilanzmedienkonferenz am

Mittwoch, 17. März 2021 um 10:00 Uhr via Online-Link oder optional ins Verwaltungsgebäude nach Brig ein.

Datum und Zeit: Mittwoch, 17. März 2021, 10:00-11:00 Uhr

Art/ Ort: Teilnahme via Online-Link oder im Verwaltungsgebäude Matterhorn Gotthard Bahn, Bahnhofplatz 7, 3900 Brig – Konferenzzimmer Belalp

Teilnehmer:

- Jean-Pierre Schmid (Verwaltungsratspräsident) - Patrick Z'Brun (Verwaltungsratsvizepräsident) - Fernando Lehner (Unternehmensleiter) - Alice Kalbermatter (Leiterin Finanzen & Services)

- Ablauf/Themen: - Rückblick 2020 - Konzernergebnis 2020 - Schwerpunkte 2021 - Ausblick 2021

Anmeldung/Organisatorisches:

Bitte teilen Sie uns möglichst bis Montag, 15. März 2021, per Mail an medien@mgbahn.ch oder per Telefon unter 027 927 71 41 mit, ob Sie teilnehmen. Der Online-Link wird Ihnen nach der Anmeldung per Mail zugestellt. Es besteht die Möglichkeit, nach der Medienkonferenz Interviews mit unserem CEO Fernando Lehner via Zoom/Teams durchzuführen.

Unterlagen:

Die Medienmitteilung stellen wir Ihnen am 17. März 2021 vor Börsenöffnung zu. Diese sowie die Präsentation zur Medienkonferenz und der Geschäftsbericht 2020 sind dann zudem auf unserer Internetseite www.bvzholding.ch veröffentlicht.

Bei allfälligen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter den nachstehenden Kontaktdaten zur Verfügung.