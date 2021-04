Guide Sensmart

Guide Sensmart bringt KI-gesteuerte Hochleistungs-Wärmebildkamera auf den Markt, um industrielle Inspektionen zu optimieren

Wuhan, China (ots/PRNewswire)

Am 15. April präsentierte der führende chinesische Anbieter von Infrarot-Wärmebildprodukten und -lösungen Guide Sensmart die Weltpremiere seiner neuen Hochleistungs-Infrarot-Wärmebildkamera der PS-Serie, die sich durch eine Kombination von High-End-Konfigurationen, erstklassiger Leistung und hochwertiger Bildgebung auszeichnet.

Die neue Guide PS-Serie mit überzeugender Leistung eröffnet neue Möglichkeiten zur Verbesserung des Erlebnisses, unterstützt durch innovative Technologien.

Guide Sensmarts Kamera der PS-Serie ist mit einem Fokusmotor der nächsten Generation und einer hochpräzisen Schrittmotorsteuerung ausgestattet. Mit dem neuen Autofokus-Bildalgorithmus schließt die Kamera den intelligenten Autofokusprozess innerhalb von 0,4 Sekunden ab und sorgt dabei für einen präzisen Fokus.

Zusätzlich zur Erfassung von hochauflösenden Infrarotbildern ist die PS-Serie mit dem Flaggschiff-Digitalkameramodul von Guide Sensmart mit 13 MP ausgestattet, das die Videoaufzeichnung durch gleichzeitige Erfassung von Wärme- und Sichtbildern unterstützt.

Bei der Wärmebildtechnik ist ein häufiges Anliegen von Infrarot-Thermografie-Profis die Benennung der Bilder. Die neue PS-Serie, die KI-fähige Spracherkennung, virtuelle Tastatureingabe und benutzerfreundliche OCR-Texterkennung unterstützt, ermöglicht professionellen Anwendern eine schnelle und mühelose Temperaturmessung, indem sie ihnen eine benutzerfreundliche Lösung für die Bildbenennung bietet.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Wärmebildkamera der PS-Serie ist ihr ergonomisches Design. Die mit dem IF Design Award ausgezeichnete rotierende Linse und die Bildschirmstruktur helfen dem Anwender bei der Diagnose von defekten Komponenten in schwer zugänglichen Bereichen.

Darüber hinaus bietet die neue Wärmebildkamera der PS-Serie eine effiziente Lösung für die Zusammenarbeit aus der Ferne, die durch Cloud-Dienste ermöglicht wird. Es unterstützt auch kalibrierungsfreie optionale erweiterte Objektive. Anwender können die Tele- und Makroobjektive schnell nachrüsten, ohne die Wärmebildkamera ins Werk zurückzuschicken. Mit verschiedenen fortschrittlichen Funktionen und Konfigurationen, einschließlich der flexiblen Einstellung des Emissionsgrads nach Bereichen und des Laserentfernungsmessers, erfüllt die PS-Serie die Anforderungen von Hunderten von komplexen Szenarien, einschließlich der Erkennung von Gebäuden, der Erkennung von Strom und der wissenschaftlichen Forschung.

Guide Sensmarts PS Serie ist vollständig auf die Bedürfnisse von Infrarot-Thermografie-Profis ausgerichtet.

Informationen zu Guide Sensmart

Guide Sensmart ist die Tochtergesellschaft von Guide Infrared (SZ.002414), dem weltweit führenden Hersteller von Infrarot-Wärmebildverarbeitungssystemen. Dank der 20-jährigen Erfahrung unseres Konzernunternehmens in der Infrarotbranche und der Kapazität zur Massenproduktion entwickelt und liefert Guide Sensmart qualitativ hochwertige und erschwingliche Wärmebildprodukte in großen Stückzahlen in die ganze Welt, mit der Mission, die Wärmebildtechnik zum Nutzen der Öffentlichkeit einzusetzen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.guideir.com (folgen Sie @GuideSensmart auf Facebook/LinkedIn/Twitter/YouTube).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1489269/0c7c22a44479765435018991f9ebac1.jpg