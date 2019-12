CUBE brand communications GmbH

Nächste Evolutionsstufe - CUBE hat die Ausschreibung als exklusiver Eventpartner des Safety Park Südtirol gewonnen

CUBE brand communications hat erfolgreich am internationalen Pitch "Exklusiver Eventpartner Safety Park Südtirol" teilgenommen. Die Agentur aus Ingolstadt wird in dem Fahrsicherheits- und Fahrerlebniszentrum in Bozen zukünftig maßgeschneiderte, markenneutrale Driving & Riding-Programme für internationale Kunden anbieten.

Der Safety Park Südtirol ist ein Fahrsicherheits- und Fahrerlebniszentrum mit verschiedenen Dynamikflächen, Handling-Parcours und Offroad-Strecken sowie einer "rassigen" Kart-Piste. Die angeschlossenen Tagungsräume und das Restaurant sorgen darüber hinaus für eine erstklassige Aufenthaltsqualität.

Nimmt man dann noch exquisite Standortfaktoren wie 300 Sonnentage, einen der schönsten alpinen Naturräume Europas, Top-Gastronomie und -Hotellerie sowie eine perfekte infrastrukturelle Anbindung, ergibt sich insgesamt eine Location mit einzigartigen Veranstaltungsmöglichkeiten. Mit dem Gewinn der Ausschreibung geht CUBE brand communications als Eventpartner des Safety Park Südtirols eine mehrjährige exklusive Vermarktungspartnerschaft ein mit dem Ziel, passgenaue Driving & Riding-Programme für unterschiedliche internationale Zielgruppen umzusetzen.

Die Angebote richten sich gleichermaßen an Hersteller von PKW, Motorrädern und Nutzfahrzeugen sowie deren Zulieferer. Darüber hinaus werden auch Kunden aus Corporate Business und der Freizeitindustrie angesprochen. Das Portfolio reicht von marketing- und vertriebsbasierten Veranstaltungen über klassische Corporate Incentives bis hin zu Testings und Fahrerprobungen.

"Wir möchten in Bozen innovative Schritte gehen und unter anderem zukunftsweisende Technologien wie Fahrerassistenzsysteme und Elektromobilität in erfahrbare Programme übersetzen" erklärt Agentur-Gründer Frank Fichtner und fügt an: "Gleichzeitig haben wir natürlich auch alle klassischen adrenalinbasierten Driving & Riding-Formate im Blick."

"Die langfristige Partnerschaft mit dem Safety Park Südtirol markiert für uns die nächste Evolutionsstufe unserer noch jungen Unternehmensgeschichte. Sind wir bisher vor allem als Dienstleister im Driving Experience-Segment aufgetreten, ist die Rolle in Bozen eine andere. Einerseits als eigenverantwortlicher Veranstalter, andererseits mit einer deutlich größeren Bandbreite an Veranstaltungsformaten", so Fichtner weiter.

CUBE brand communications ist eine inhabergeführte Newcomer-Agentur, die mit über drei Millionen Euro Umsatz, 50 Mitarbeitern und mehr als 1000 Veranstaltungen in über zehn Ländern bereits unter den Top-Kommunikationsagenturen rangiert.

"Als Lead Agentur des Audi driving experience center, des größten Fahrerlebniszentrums der AUDI AG, bringen wir für unsere Partnerschaft mit dem Safety Park Südtirol bereits sehr viel Erfahrung in der Umsetzung hoch professioneller Fahrerlebnisprogramme mit", betont Dr. Michael Schilhaneck, Mitinhaber und Geschäftsführer von CUBE brand communications. Diese reiche vom Eventmanagement und der Kundenberatung über Gästebetreuung und Inszenierungstechnik bis hin zur Mechanik und Logistik.

"Premium ist das hervorstechende Attribut der gesamten Location im Safety Park Südtirol. Unschlagbarer Vorteil ist zweifellos dessen Einbettung in die grandiose Dolomiten-Welt mit ihren nahezu unbegrenzten Freizeit- und Outdoor-Möglichkeiten, mit Kultur, Gastronomie und Hotellerie auf absolutem Spitzenniveau. Mehr Klasse geht nicht", unterstreicht Schilhaneck. Insgesamt seien dies beste Voraussetzungen für einzigartige Veranstaltungen auf zwei, vier oder mehr Rädern.

"Mit dem Gewinn der Ausschreibung macht CUBE einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt", resümiert Schilhaneck. "Wir sehen daher der Partnerschaft mit dem Safety Park Südtirol mit Begeisterung entgegen."

Über CUBE brand communications

CUBE brand communications ist eine international tätige, inhabergeführte Agentur für Markenkommunikation mit den Schwerpunkten Experiential Marketing und Brand Building. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Bereich Driving & Riding Experience. Das im Januar 2018 in Ingolstadt gegründete Unternehmen beschäftigt aktuell 50 Mitarbeiter, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über drei Millionen Euro und ist jährlich bei mehr als 1000 Veranstaltungen in über zehn Ländern eingebunden. Kunden sind die AUDI AG sowie weitere automotive Unternehmen aus dem süddeutschen Raum.

