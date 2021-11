Digimarc Corporation

Digimarc Corporation erwirbt das Produkt-Cloud-Unternehmen EVRYTHNG Limited

Beaverton, Oregon (ots/PRNewswire)

Digimarc und EVRYTHNG vereinen die weltweit leistungsstärkste Produktidentifikations-Engine mit der branchenweit fortschrittlichsten Cloud-Plattform für Product Intelligence

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), Hersteller von Digimarc-Wasserzeichen, die die nächste Generation digitaler Identifikations- und Erkennungslösungen vorantreiben, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme des Product Cloud-Unternehmens EVRYTHNG Limited im Rahmen einer Aktientransaktion bekannt.

"Diese Übernahme ermöglicht es uns, unseren Kunden ein komplettes Lösungspaket anzubieten", erklärt Riley McCormack, CEO von Digimarc. "Der Wert eines Technologieprodukts lässt sich am besten daran ablesen, wie viel von dem Problem des Kunden es lösen kann. Durch die Kombination der einzigartigen und fortschrittlichen Identifikationsmittel von Digimarc mit dem Pionier und fortschrittlichsten Anbieter von Business Intelligence für Produktartikel unter Verwendung jeglicher Identifikationsmittel sind wir nun einzigartig positioniert, um zusätzliche Lösungen für unsere Kunden zu erschließen und ihre Digimarc-Reise zu verbessern."

EVRYTHNG ist Marktführer und Pionier in der Kategorie Product Cloud, die jedes Produkt mit seiner Active Digital Identity(TM) im Internet verknüpft und Produktdaten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zusammenführt, um Transparenz, Validierung, Echtzeit-Intelligenz und die Verbindung mit Menschen zu gewährleisten.

Die Kombination von Digimarcs einzigartigem Identifizierungsmittel mit der EVRYTHNG Product Cloud® ermöglicht die Erfassung und Anwendung von Rückverfolgbarkeitsdaten über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg, wodurch eine durchgängige Transparenz und Authentizität durch Echtzeit-Intelligenz und -Analysen auf Artikelebene ermöglicht wird.

"Nicht nur, dass sich unsere Produktlösungen und Technologiekompetenzen direkt ergänzen und auf natürliche Weise miteinander verbunden sind", erklärt Niall Murphy, CEO und Mitbegründer von EVRYTHNG, "auch unsere Unternehmenswerte und -kulturen sind zutiefst übereinstimmend, mit dem Fokus auf Teamarbeit, kühnen Zielen und echten Innovationen mit außergewöhnlichen Talenten. Wir freuen uns darauf, dem Digimarc-Team beizutreten, um wichtige Kundenbedürfnisse mit produktdatengesteuerten Lösungen zu erfüllen."

Durch die Übernahme wird die geografische Präsenz beider Unternehmen erweitert. EVRYTHNG, mit Sitz in London und Niederlassungen in New York, Peking, Minsk und Lausanne, ist in Nordamerika sehr erfolgreich. Das in Portland, Oregon, ansässige Unternehmen Digimarc hingegen hat einen wachsenden Kundenstamm in ganz Europa.

Details zur vorgeschlagenen Akquisition

Digimarc wird EVRYTHNG für Digimarc-Stammaktien erwerben. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im Januar 2022 abgeschlossen.

Weitere Einzelheiten und Informationen zu den Bedingungen der Übernahme werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K veröffentlicht, der von Digimarc bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Erwartungen, Pläne und Aussichten von Digimarc angesehen werden, einschließlich der Erwartungen in Bezug auf die Vorteile, die sich aus der Transaktion ergeben können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung von Digimarc zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen für den Abschluss der Übernahme, die möglicherweise nicht erfüllt werden, die potenziellen Auswirkungen auf das Geschäft von Digimarc aufgrund der Ankündigung der Übernahme, das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der endgültigen Vereinbarung zwischen den Parteien führen könnten, Veränderungen der finanziellen Lage von EVRYTHNG (einschließlich unbekannter oder unerwarteter Verbindlichkeiten), Risiken im Zusammenhang mit der Integration der Unternehmen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und Digimarc ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund zu revidieren oder zu aktualisieren.

Informationen zu Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ist ein Pionier und Marktführer im Bereich digitaler Wasserzeichenlösungen und der automatischen Identifizierung von Medien, einschließlich Verpackungen, Werbedrucksachen und digitalen Bildern. Digimarc unterstützt seine Kunden bei der Steigerung von Effizienz, Genauigkeit und Sicherheit in physischen und digitalen Lieferketten. Besuchen Sie www.digimarc.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter, um mehr zu erfahren.

Informationen zu EVRYTHNG

Die EVRYTHNG Product Cloud® hilft globalen Konsumgüterherstellern, ihr Geschäft anders zu führen, indem sie wissen, was ihre Produkte wissen. Die EVRYTHNG Product Cloud® verknüpft jedes Produkt mit seiner Active Digital Identity(TM) im Internet und verbindet die Produktdaten an jedem Punkt der Wertschöpfungskette, um Transparenz, Validierung und Echtzeit-Informationen zu gewährleisten und eine Verbindung zu den Menschen herzustellen. EVRYTHNG ist ein Global Innovator des Weltwirtschaftsforums. Ihre Gründer haben das Web of Things ins Leben gerufen. Erfahren Sie mehr unter EVRYTHNG.com und @EVRYTHNG.

