1NCE erhöht Bandbreite für mobile IoT Gerätekommunikation

- 1NCE IoT Flat Rate jetzt mit bis zu 1 Mbit/s für Kommunikation im Internet der Dinge

- Kürzere Übertragungszeiten ermöglichen längere Batterielaufzeiten von Sensoren

1NCE, erster vollwertiger Betreiber von IoT-Netzdiensten weltweit, erhöht ab sofort für Neu- und Bestandskunden die maximal verfügbaren Datenraten bei der mobilen Gerätekommunikation im Internet der Dinge. Statt zuvor 128 kbit/s sind nun bis zu 1 Mbit/s im Up- und Download verfügbar.

Mobile Gerätekommunikation im Internet der Dinge ist mit 1NCE über alle üblichen Netztechnologien wie 2G, 3G, 4G, NB-IoT und LTE-M möglich. Von der Erhöhung der Bandbreite auf nun maximal 1 Mbit/s profitieren 3G, 4G aber vor allem LTE-M Anwendungen, die diese Bandbreite technologisch voll ausnutzen können.

Da mehr Daten in kürzerer Zeit übertragen werden können, lässt sich auch der Energieverbrauch der Geräte senken. Dies kommt besonders der Laufzeit von batteriebetriebenen Geräten zugute, sei es im laufenden Betrieb oder bei Over-the-Air Firmware Updates.

1NCE standardisiert mobile Gerätekommunikation

Als Technologiepartner der Deutschen Telekom und mit eigener cloud-nativer IoT Plattform stellt 1NCE das Bindeglied zwischen mobilen Funknetzen und modernen Cloudanwendungen dar.

Seit 2020 ist 1NCE Advanced Technology Partner von Amazon Web Services (AWS). Das Analystenhaus Gartner nahm 1NCE in diesem Jahr erstmals in den Magic Quadrant für Managed IoT Connectivity Services auf. Damit bewerten die Marktforscher jährlich führende Unternehmen in unterschiedlichen technologischen Disziplinen.

Über 1NCE

Die 1NCE GmbH ist vollwertiger Betreiber für IoT-Netzdienste weltweit, der zuverlässige Gerätekonnektivität im Rahmen einer günstigen IoT Flatrate anbietet. 1NCE kooperiert mit der Deutschen Telekom und deren Roaming-Partnern sowie China Telecom Global.