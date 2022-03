Juice Technology AG

Aktuelle Pressemeldung: Juice Technology gewinnt zum dritten Mal die Auszeichnung „Best Places to Work“

Aller guten Dinge sind drei: Juice Technology gewinnt zum dritten Mal die Auszeichnung „Best Places to Work“

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, erhält zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung „Best Places to Work“.

Die Auszeichnung ist sehr begehrt, jedoch keineswegs selbstverständlich. „Herzlichen Glückwunsch an Juice Technology für den Aufbau eines Unternehmens, das sich auf das Engagement und die Leistung seiner Mitarbeitenden konzentriert“, sagt Maria Jimenez, Chief Nominations Officer der Business Intelligence Group, die den Preis verleiht. „Das vergangene Jahr war für viele Unternehmen eindeutig das schwierigste: Nun ist klar, dass dies ein grossartiger Ort zum Arbeiten ist und dass das Feedback der Mitarbeitenden nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt wird. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team.“

Die Herausforderungen im Jahr 2021 waren nicht minder gross als im Jahr zuvor. Trotz der COVID-19-Pandemie setzte die Juice-Gruppe ihr Wachstum fort. Das Unternehmen expandierte in die USA, nach China und innerhalb Europas. Auch personell ist das junge Technologieunternehmen gewachsen und zog deshalb Mitte 2021 in das neue Hauptquartier. Christoph Erni, CEO und Gründer der Juice Technology AG zeigt sich stolz: „War Juice vor Kurzem noch ein ambitioniertes Start-up, so ist es heute bereits ein weltweit tätiges Jungunternehmen mit zahlreichen Niederlassungen und Tochtergesellschaften. Es ist klar, dass dieser Übergang auch jeden Mitarbeitenden vor enorme Herausforderungen stellte. Dass er dennoch gelungen ist, ist allein dem einzigartigen Team zu verdanken, das ihn mit grossem Einsatz und Flexibilität unterstützt hat. Ich weiss, dass genau dieser Wille, immer die Extra-Meile zu gehen, Juice ausmacht und ich danke jedem Einzelnen dafür. Ich bin stolz auf Euch alle.“

Die Auszeichnung basiert auf einer anonym durchgeführten Online-Umfrage unter der Belegschaft. Im Mittelpunkt stehen Themen wie die Identifikation mit dem Unternehmen, der eigene Arbeitsbereich oder das Verhältnis unter Kollegen und zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten.

Karriere bei Juice Technology

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Bachenbülach (beim Flughafen Zürich, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen. Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „j+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Services AG, die Juice Telemetrics AG, die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München, die Juice UK and Ireland Ltd in London, die Juice Nordics AB in Uppsala, die Juice Iberia S.L. in Malaga, die Juice France SAS in Paris, die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China und die Juice Americas Inc. in Delaware, USA. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 200 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-world.com. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

Über Business Intelligence Group Die Business Intelligence Group wurde mit dem Ziel gegründet, wahre Talente und herausragende Leistungen in der Geschäftswelt zu würdigen. Im Gegensatz zu anderen Branchen- und Wirtschaftsauszeichnungen werden diese Programme von Führungskräften aus der Wirtschaft – die über entsprechende Erfahrung und Wissen verfügen – beurteilt. Das firmeneigene, einzigartige Bewertungssystem der Organisation misst selektiv die Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen und zeichnet Unternehmen aus, die sich mit ihren Leistungen von ihren Mitbewerbern abheben.

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice-technology.com +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600