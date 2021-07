Juice Technology AG

Aktuelle Pressemeldung: Juice Technology bezieht neues Hauptquartier

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Juice Technology bezieht neues Hauptquartier

Das Schweizer Technologieunternehmen Juice Technology ist in den sieben Jahren seit seiner Gründung stark gewachsen. Künftig finden alle Abteilungen mehr Platz unter einem Dach.

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, ist seit 2014 kontinuierlich gewachsen. Mit steigender Nachfrage und grösserem Angebot hat sich der Umsatz jährlich verdreifacht – und selbst im Corona-Jahr noch verdoppelt. Auch der Personalbestand hat sich aufgrund des hohen Wachstums stetig erhöht. Der neue Standort verschafft dringend benötigten Platz, damit Juice weiterhin erfolgreich wachsen kann.

Das neue Juice-Gebäude mit grosszügiger Glasfront bietet mit vier Stockwerken und über 6000 m2 Fläche ausreichend Platz für alle Abteilungen inklusive des Forschungs- und Entwicklungszentrums und des kompletten Lager- und Logistikbereichs.

„Freier Blick, viel Licht und luftige Grossraumflächen schaffen die unvergleichliche Arbeitsatmosphäre, in der wir unseren Vorsprung weiter ausbauen können“, freut sich Christoph Erni, CEO der Juice Technology AG. Im Erdgeschoss werden Mitarbeitende und Besucher von einer 15 Meter langen Bar mit hauseigenem Barista empfangen. Fachmännisch servierte Kaffeespezialitäten und mit Liebe frisch zubereitete Mittagsmenus lassen keine Wünsche offen. Entgegen einem bekannten Grundsatz aus der Informatikwelt ‚Garbage In, Garbage Out‘, der verheisst, aus etwas Schlechtem könne nichts Gutes entstehen, ist Erni auch um das leibliche Wohl seiner Crew besorgt: „Wir achten besonders auf beste Qualität bei Speisen und Getränken.“ und fügt scherzhaft an: „Ob deshalb so viele Gourmets bei Juice arbeiten, oder ob sie deswegen so gut arbeiten, ist noch nicht geklärt.“

Das neue Hauptquartier liegt lediglich 2 km vom bisherigen Forschungs- und Entwicklungsstandort entfernt und bleibt somit weiterhin in der Nähe des Flughafens Zürich.

Ein Innovationsstandort für die Zukunft

Nachdem das erste Model S von Tesla in der Schweiz ausgeliefert wurde, hat der findige Gründer und CEO Christoph Erni die Zeichen der Zeit erkannt und den Grundstein für das seither überaus erfolgreiche Unternehmen Juice Technology gelegt. Heute entwickelt und vertreibt Juice als einer der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche von Ladelösungen bis Software alles rund ums Thema Ladeinfrastruktur aus einer Hand.

Der Paradigmenwechsel in der Branche ist vollzogen. Heute kommt kein namhafter Automobilhersteller mehr umhin, seine Flotte zu elektrifizieren. Galten E-Autos unlängst noch als teurer Luxus für wenige Enthusiasten, so kommen immer mehr erschwingliche Fahrzeuge auf den Markt. Was sich jedoch noch verzögert, ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Juice hat dafür gesorgt, dass schnelles und einfaches Laden auch abseits von Schnelladestationen möglich ist. Mit dem JUICE BOOSTER 2 ist Juice unbestrittener Weltmarktführer bei mobilen 22-kW-Ladestationen. Doch die Zeit steht nicht still, und es gibt noch sehr viele spannende Ideen, um die Welt rund um die Elektromobilität für E-Piloten weiter zu vereinfachen.

„Die letzten Monate waren enorm produktiv. Mit der geballten Brainpower der klügsten Köpfe, vereint unter erschwerten Umständen auf so wenig Raum, haben wir Grosses geleistet und darauf bin ich enorm stolz“, so Christoph Erni. „Wir sind gerade dabei, uns mit neuen Geräten, Entwicklungen und einer Software, die alles vereint, breiter aufzustellen und unsere Marktposition weiter zu festigen. Unser neues Headquarter schafft die Bedingungen dafür, dass unser Team weiterhin so motiviert bleibt und seine Energie vollumfänglich in weitere Innovationen investieren kann.“

Der Umzug an den neuen Hauptsitz am Standort des ehemaligen Möbelhauses Frauenfelder an der Kasernenstrasse 2 in Bachenbülach markiert den Aufbruch von Juice in ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte.

---

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice-world.com

Über Juice Technology

Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Cham (Zug, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen.

Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „j+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung.

Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Services AG, die Juice Telemetrics AG, die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München, die Juice Iberia S. L in Malaga, die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China und die Juice Americas Inc. in Delaware, USA. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 170 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik.

Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-world.com. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.