Ori Industries kooperiert mit EdgeConneX, um globalen föderierten Cloud-Fußabdruck in Europa zu erweitern

Erste Bereitstellungen in Warschau, München und Amsterdam unterstützen die Anforderungen von Entwicklern in Bezug auf Gaming, mobile Geräte und Edge-Cloud

EdgeConneX (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727517-1&h=515015602&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727517-1%26h%3D1333015550%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edgeconnex.com%252F%26a%3DEdgeConneX&a=EdgeConneX)®, Pionier in der Entwicklung von Edge-nahen Rechenzentren, und Ori Industries (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727517-1&h=1336521660&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727517-1%26h%3D326932519%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ori.co%252F%26a%3DOri%2BIndustries&a=Ori+Industries), das Unternehmen hinter der Edge-Cloud-Plattform OGE (Ori Global Edge), legen den Grundstein für den Aufstieg einer neuen Generation von Internet of Things (IoT), 5G, Gaming und anderen Edge-abhängigen Diensten in Europa. Ori wird seine globale Edge-Plattform in drei EdgeConneX Edge Datenzentren in Amsterdam, München und Warschau (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727517-1&h=3982453094&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727517-1%26h%3D4268418052%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.edgeconnex.com%252Flocations%252Feurope%252F%26a%3DAmsterdam%252C%2BMunich%2Band%2BWarsaw&a=Amsterdam%2C+M%C3%BCnchen+und+Warschau) einsetzen. Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, viele der gemeinsamen Herausforderungen zu erleichtern, mit denen Entwickler konfrontiert sind, wenn sie versuchen, auf Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen zuzugreifen und diese über verteilte Netzwerke verschiedener Anbieter zu orchestrieren.

Entwickler können die infrastrukturunabhängige Softwareplattform von Ori, die in EdgeConneX-Rechenzentren eingesetzt wird, nutzen, um Workloads nahtlos entlang eines Spektrums, das von der Cloud bis zum Netzwerkrand reicht, zu platzieren. Durch die Partnerschaft mit Kommunikationsdienstleistern (CSPs), Unternehmen, privaten und öffentlichen Clouds und intelligenten Städten führt Ori mehrere Computerressourcen in einer föderierten Cloud-Umgebung zusammen, die die Entwickler zur Bereitstellung der Anwendungen der Zukunft nutzen können.

"Wir glauben, dass die Art und Weise, wie Software und physische Infrastruktur zusammenwirken, autonom, intelligent und flexibel sein muss", sagt Mahdi Yahya (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727517-1&h=1444548173&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727517-1%26h%3D2739859876%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ori.co%252Fabout%26a%3DMahdi%2BYahya&a=Mahdi+Yahya), CEO von Ori Industries. "Die nächste Generation der Cloud wird durch Zusammenarbeit vorangetrieben. Im Moment klafft jedoch eine Lücke zwischen den Bedürfnissen von IT-Entwicklern und den Geschäftsmodellen von MNOs und anderen Telekommunikationsunternehmen. Unsere Technologie verschmilzt beide und schafft ein Ökosystem, das Infrastrukturanbietern die notwendigen Werkzeuge an die Hand gibt, um ihren Fußabdruck in verteilte Edge-Clouds zu verwandeln, die sofort bereit sind, Anwendungen auf schnelle, flexible und intelligente Weise zu betreiben. Dank EdgeConneX erweitern wir unsere Präsenz in Europa und bei neuen Infrastrukturanbietern, um einer wachsenden Zahl von Entwicklern zu helfen, die spannenden latenzabhängigen Anwendungen von morgen zu entwickeln."

"Wir freuen uns, Ori Industries in unser wachsendes Ökosystem von Cloud-Anbietern und Enablern aufzunehmen, die eine Vielfalt aus Dienstleistungen so nah wie möglich an die Endbenutzer bringen", sagt Dick Theunissen, Geschäftsführer für EMEA bei EdgeConneX. "Entwickler in Amsterdam, München und Warschau können lokal auf die Plattform von Ori mit den Diensten in unseren Edge-Rechenzentren zugreifen. Die Entwickler müssen die Möglichkeit haben, zu definieren, wo sich ihr Edge befindet, und die Arbeitsbelastung an verteilten Standorten zu vereinfachen. Genau das ermöglicht die Bereitstellung von Ori in unseren Rechenzentren und wie EdgeConneX den Cloud-Service-Anbietern einen Vorsprung verschaffen kann."

Weitere Informationen zu EdgeConneX und seinen führenden Edge-orientierten Netzwerkinfrastrukturlösungen zur Erweiterung und Verbesserung des Zugangs zu Daten, Inhalten und Kommunikation überall, jederzeit und in jeder Größenordnung erhalten Sie auf edgeconnex.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727517-1&h=929992136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727517-1%26h%3D3213523752%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edgeconnex.com%252F%26a%3Dedgeconnex.com&a=edgeconnex.com) oder per E-Mail-Anfrage unter info@edgeconnex.com.

Um mehr über Ori Industries und seine globale Edge-Cloud zu erfahren, besuchen Sie ori.co oder senden Sie eine E-Mail an hello@ori.co.

Informationen zu Ori Industries:

Ori Industries baut die nächste Generation der Cloud-Computing-Infrastruktur auf. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht Anwendungsentwicklern den nahtlosen Zugriff auf Tausende von hochverfügbaren und weit über mehrere Regionen verteilten Edge-Computing-Ressourcen, die eine intelligente, immersive und autonome Zukunft vorantreiben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter ori.co (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727517-1&h=2157472766&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727517-1%26h%3D2670418443%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ori.co%252F%26a%3Dori.co&a=ori.co)

Informationen zu EdgeConneX:

EdgeConneX stellt von Hyperlocal bis Hyperscale und von speziell entwickelt bis Built-to-Order eine vollständige Palette an Rechenzentrumslösungen bereit. Dabei steht die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden stets im Vordergrund, um ihnen bezüglich Standort, Umfang und Art der Anlage die Wahl zu lassen. EdgeConneX bietet Flexibilität, Konnektivität, örtliche Nähe und Wert und ist ein globaler Marktführer für Rechenzentrumslösungen, die überall, jederzeit und in beliebigem Umfang verfügbar sind.

Empower Your Edge® with EdgeConneX. Weitere Informationen finden Sie unter edgeconnex.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727517-1&h=929992136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727517-1%26h%3D3213523752%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edgeconnex.com%252F%26a%3Dedgeconnex.com&a=edgeconnex.com).

