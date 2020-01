Gruner+Jahr, BARBARA

Großer Erfolg für die erste BARBARA Home Collection

Vorstellung der neuen Kollektion auf der Heimtextil in Frankfurt

BARBARA bringt gemeinsam mit dem Tapetenhersteller Gebr. Rasch eine weitere Kollektion auf den Markt, die in diesem Jahr 35 unterschiedliche Tapeten umfasst. Damit knüpfen die Partner an den enormen Erfolg der ersten Kollektion an. Die aktuelle Kollektion wird ergänzt um Kissenhüllen und Fertigvorhänge, die in Kooperation mit der Elbersdrucke GmbH & Co. KG entstanden sind. Die neuen Produkte wurden gestern auf der Heimtextil in Frankfurt vorgestellt; ab Ende Februar werden die Neuheiten dann auch im Fachhandel erhältlich sein.

Mit viel Liebe zum Detail und einem sicheren Gespür für Farben und Materialien hat sich Barbara Schöneberger wieder von ihren Lieblingsstücken und Trendthemen inspirieren lassen.

Barbara Schöneberger, Editor at Large BARBARA: "Ich liebe meine neue Kollektion und finde Tapeten sind eine tolle Möglichkeit, einen Raum mit relativ wenig Aufwand - und bei unserer Kollektion sogar mit relativ wenig Geld - so zu verändern, dass man denkt, man wohnt in einem neuen Haus."

Frederik Rasch, Geschäftsführer Gebr. Rasch: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit BARBARA und Barbara Schöneberger. Die Home Collection ist derzeit unsere erfolgreichste Lizenzkooperation, und wir verkaufen die Produkte mittlerweile in über 30 Ländern."

Frank Stahmer, Excecutiv Director BRANDS, Gruner + Jahr: "Wir sind sehr stolz darauf, gemeinsam mit unserem Partner Rasch und Barbara Schöneberger den Tapetenmarkt ordentlich in Bewegung zu halten. Die zweite Kollektion wird die Erfolgsgeschichte fortschreiben. Freuen Sie sich drauf!"

