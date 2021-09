Waterland

Waterland realisiert Investition beim Qualitätsführer im Bereich orthopädischer Spitzenmedizin - Klinikgruppe ATOS bekommt mit ICG neuen Wachstumspartner

Hamburg / München (ots)

Waterland Private Equity ("Waterland") realisiert seine Anteile an ATOS, einem deutschlandweit führenden Klinik-Netzwerk für orthopädische Spitzenmedizin. Mit der Intermediate Capital Group (ICG) konnte ein neuer kapitalstarker und im Gesundheitswesen erfahrener Partner gefunden werden, der das künftige Wachstum der Gruppe mit signifikanten Mitteln unterstützen wird. Dabei setzt ICG auf eine enge Partnerschaft mit dem bisherigen Management, das im Rahmen der Transaktion seine Beteiligung am Unternehmen erhöht. Finanzielle Details der Transaktion, die noch unter dem üblichen Vorbehalt der Kartellbehörden steht und voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen ist, werden nicht veröffentlicht.

Die ATOS-Gruppe ist ein auf orthopädische Spitzenmedizin spezialisierter Verbund neun exklusiver Kliniken und ambulanter Einrichtungen. Kern des ATOS-Erfolgskonzeptes bilden neben dem starken Fokus auf einen außergewöhnlich hohen Behandlungs-, Zimmer- und Servicestandard insbesondere der Einsatz modernster Behandlungsformen und -technologien sowie die Vereinigung hochspezialisierter und international renommierter Fachärzte und -ärztinnen als Partner unter einer Marke.

Die ersten ATOS-Häuser wurden 2016 aus dem Klinikkonzern MEDIAN herausgelöst, um mit Unterstützung des gemeinsamen Eigentümers Waterland einen eigenen Wachstumskurs einzuschlagen. Waterland unterstützte damals die drei Kliniken in Heidelberg, München und Braunfels bei der Gründung einer eigenständigen Holding-Gesellschaft. In den darauffolgenden fünf Jahren setzten Waterland und ATOS erfolgreich eine ambitionierte Buy-&-Build-Strategie um: Durch den Zukauf weiterer Klinken und den systematischen Aufbau eines ambulanten Netzwerkes konnte im Laufe der Zeit eine deutschlandweit einzigartige Plattform für orthopädische Spitzenmedizin aufgebaut werden. Zudem wurden jüngst der Neubau einer Klinik in Wiesbaden initiiert und die Komplettrenovierung der größten ATOS-Klinik (Braunfels) angestoßen und erfolgreich realisiert. Gemeinsam wurden das Management von ATOS gestärkt und ein integriertes Behandlungskonzept entwickelt, sodass Patientinnen und Patienten bei ATOS von der ambulanten Untersuchung über etwaige Operationen bis hin zur klinischen Nachbehandlung von durchgängiger Spitzenmedizin "unter einem Dach" profitieren.

Heute zählt die ATOS-Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitern und etwa 170 Ärztinnen und Ärzten, insgesamt neun stationären Kliniken, elf ambulanten Standorten und der in München ansässigen Holding-Gesellschaft zu den qualitätsführenden Unternehmen im Bereich orthopädische Spitzenmedizin in Deutschland. Der Umsatz der Klinikkette hat sich im Zuge der Partnerschaft mit Waterland auf jährlich rund 130 Mio. Euro mehr als verdreifacht.

"Wir hatten bei der Gründung der ATOS-Gruppe von Anfang an die Vision, eine starke, exklusive Marke im Orthopädie-Sektor zu etablieren. Durch gezielte Zukäufe und kontinuierliche Investitionen in Behandlungsqualität, Spitzenmediziner und moderne Technologien konnten wir in den vergangenen fünf Jahren wichtige Meilensteine auf diesem Weg erreichen", erklärt Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland Private Equity. "Auf der Suche nach einem neuen Eigentümer war uns wichtig, einen erfahrenen Investor mit dem nötigen Branchen-Know-how und unternehmerischen Feingefühl an Bord zu holen. Wir freuen uns, mit ICG einen im Healthcare-Sektor äußerst versierten Partner für das langfristige Wachstum von ATOS gefunden zu haben und sind überzeugt, dass das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte auch unter der neuen Eigentümerstruktur fortschreiben wird."

"Mit Unterstützung von Waterland konnten wir in den vergangenen Jahren aus einem kleinen Klinikverbund ein deutschlandweit aktives und führendes Orthopädienetzwerk aufbauen und dabei unseren Qualitätsanspruch nicht nur erhalten, sondern stark ausbauen. Wir führen heute über 20.000 Operationen pro Jahr durch und erhalten dabei eine weit über dem Bundesdurchschnitt liegende Weiterempfehlungsquote von 98 Prozent. Wir bedanken uns bei Waterland für die enge, partnerschaftliche Unterstützung während des gesamten Investitionszeitraums und freuen uns darauf, mit ICG als neuem Partner die nächste Wachstumsphase einzuläuten", sagt Martin von Hummel, CEO der ATOS-Gruppe.

Die unabhängige Beteiligungsgesellschaft Waterland Private Equity verfügt über umfassende Erfahrung im Gesundheitssektor. Neben ATOS gehören auch die führende Reha-Klinik-Gruppe MEDIAN, der Physiotherapie-Anbieter ATHERA sowie der Pflegedienstleister Schönes Leben Gruppe zum Portfolio.

