Energizing an All Electric Society: HARTING auf der HANNOVER MESSE 2025

Hannover, Espelkamp (ots)

Die HANNOVER MESSE, als weltweit wichtigste Industriemesse für die digitale Transformation, öffnet vom 31.03. - 04.04.2025 erneut ihre Tore. Mit dabei: Die HARTING Technologiegruppe. Passend zum Messemotto "Energizing a Sustainable Industry" präsentiert sie Technologien für die All Electric Society (AES) - eine automatisierte, digitalisierte und elektrifizierte industrielle Welt, die auf grüner Energie fußt.

Wie lässt sich diese Vision einer vollständig elektrifizierten Welt erreichen?

In der All Electric Society wird der gesamte Energiebedarf durch Elektrizität gedeckt. Die Energie dafür wird aus erneuerbaren Ressourcen - wie Wind und Sonne - gewonnen und in Elektrizität umgewandelt. Anschließend wird sie bedarfsgerecht innerhalb sogenannter Sektoren und sektorenübergreifend verteilt. Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der AES ist dementsprechend die Verbindung dieser Sektoren zu einem Gesamtsystem. Mit Sektoren sind die Bereiche Mobility, Industry, Energy, Infrastructure und Agriculture gemeint. Das gelingt ausschließlich mit zuverlässiger Verbindungs- und Kabeltechnik. Denn: Die Lebensadern Data und Power (Daten und Energie) sorgen dafür, dass Daten und Strom ungehindert fließen können und bilden somit das Rückgrat der Sektorenkopplung.

Die All Electric Society als Wachstumstreiber

"Wir sehen in der All Electric Society große Wachstumschancen. Mit zuverlässiger Verbindungtechnik zur Übertragung der Lebenslinien "Data" und "Power" ermöglichen wir die Umsetzung der Vision einer elektrifizierten, automatisierten und digitalisierten Welt", erklärte Philip Harting, CEO der Technologiegruppe, in Hannover das Zukunftsbild des Unternehmens: "Connecting the All Electric Society". Während der Pressekonferenz auf dem HARTING Stand gab er bekannt, dass die Technologiegruppe in diesem Geschäftsjahr mit einen Umsatzwachstum rechnet, das zwischen 6 und 9 Prozent liegt. Im letzten Geschäftsjahr 2023/2024 verzeichnete HARTING einen Umsatzrückgang auf 940 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresergebnis von 1.036 Mio. Euro. "Die Rahmenbedingungen waren schwierig. Dafür konnten wir, besonders im Vergleich zum Marktumfeld, ein gutes Ergebnis erzielen. In der Zwischenzeit sind die Auftragseingänge weiter gestiegen. Das Wachstum kommt aus den Regionen Amerikas und Asien. Deutschland und Europa sind nach wie vor schwach. Die geplanten Investitionen in Europa und Deutschland für Infrastruktur, Digitalisierung und Dekarbonisierung sind daher richtig, um die Potenziale der All Electric Society zur Entfaltung zu bringen", erläutert Philip Harting weiter, der in der Übertragung der beiden Lebensadern "Strom" und "Daten" für die Verwirklichung der All Electric Society nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten für das Unternehmen sieht.

Technologien für die All Electric Society

Auf der HANNOVER MESSE 2025 legt die Technologiegruppe ihren Fokus auf die drei AES-Sektoren Energy, Industry, Mobility:

Energy: HARTING präsentiert auf der diesjährigen Weltleitmesse der Industrie Connectivity-Lösungen, die innovative Konzepte im Energiesektor für eine klimaneutrale Zukunft unterstützen - beispielsweise für erneuerbare Energien oder Wasserstoff. Darunter finden sich Produktneuheiten wir der ICC20 Single Pole und der Han HPR Single Pole (800A) für die Energieinfrastruktur sowie Steckverbinder für Energiespeichersysteme.

Industry: Im Bereich Industry zeigt die Technologiegruppe Industrie-Steckverbinder für moderne Automatisierungsanlagen und -netzwerke in der Produktion. Die energieeffizienten Lösungen von HARTING sind entscheidend für ressourcenschonende Fertigungsmethoden und ermöglichen eine flexible, modulare Vernetzung der Produktionsanlagen. Ein Highlight: Das Live-Demo-Exponat "Robot Automation Line" mit der neusten Verbindungstechnik zur Übertragung von Daten und Energie.

Mobility: HARTING bietet innovative Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Auf der HANNOVER MESSE zeigt das Unternehmen wie diese die Elektrifizierung und die Weiterentwicklung der Infrastruktur im Bereich eCharging vorantreiben. Besucher können sich am Stand C43 in Halle 11 vom Stand der Entwicklung effizienter eCharging-Lösungen sowie der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschinen überzeugen.