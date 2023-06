Debrunner Acifer AG Bewehrungen

Forster Campus als besonders nachhaltig zertifiziert

Video-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

St. Gallen (ots)

Als erstes Gewerbegebäudeensemble der Schweiz erhält der Forster Campus die international bekannte LEED-Zertifizierung mit Level "Gold" für besonders nachhaltige Bauten. Debrunner Acifer Bewehrungen hat für den Neubau 740 t Bewehrungsstahl geliefert.

Die Forster Profilsysteme AG baut in Romanshorn TG auf 30'000 m2 einen 52 Millionen Schweizer Franken teuren Campus als neuen Firmensitz. Er besteht aus einer Produktions- und Logistikhalle, einem Bürogebäude und einem Technologiezentrum. Der Campus wird das erste Gewerbegebäudeensemble in der Schweiz sein, das die international bekannte LEED-Zertifizierung mit Gold-Level erhält. "Gold" zeichnet besonders nachhaltige Bauten aus. "Beinahe alle Dächer des Campus tragen Solarpaneele. Mit bis zu 1,5 MW Leistung versorgen sie die Produktion vollständig mit Grünstrom", sagt Willi Lüchinger, CEO der Forster Profilsysteme AG. Für die Gartenbewässerung und die Toilettenspülungen dient Regenwasser, und wo möglich wird Prozessabwärme genutzt, um die Effizienz der Heizungs- und Kälteanlagen zu verbessern.

Vorgeschriebener Recyclinganteil bei der Bewehrung

Die Nachhaltigkeit beschränkt sich jedoch nicht auf den Betrieb des Forster Campus. Bereits beim Bau war sie zentrales Thema. So definiert LEED u.a. den Recyclinganteil im Bewehrungsstahl, von welchem die Debrunner Acifer Bewehrungen AG 740 t geliefert hat. Nebst dem festgelegten Recyclinganteil verlangt LEED eine Deklaration, woher das recycelte Eisen im Bewehrungsstahl stammt. Weitere LEED-Vorgaben waren zum Beispiel eine reduzierte Staubentwicklung während der Arbeit, die Dokumentation der Abfallentsorgung und die Verwendung ressourcenschonenden Betons.

Nur R-Beton erfüllt die LEED-Anforderungen

Herkömmlicher Beton besteht aus den Primärrohstoffen Kies, Sand und Zement, ressourcenschonender Beton hingegen ganz oder teilweise aus recycelten Gesteinskörnungen. Sie werden mittels gezielter Aufbereitung von Bauschutt gewonnen. "LEED schreibt nicht nur die Verwendung von R-Beton vor, sondern definiert auch den Anteil Recyclingmaterial im Beton", sagt Peter Spirig, Bauführer bei der Gautschi AG, welche die Hochbauarbeiten ausgeführt hat. "Mit über 5000 m3 Beton - das entspricht über 12'000 t - übertreffen die Dimensionen des Forster Campus die Mengen, die wir bisher für ein Projekt eingesetzt haben, bei Weitem."

Campus-Einweihung zum 150-Jahr-Jubiläum

Der Forster Campus ist für die Forster Profilsysteme AG eines der grössten Projekte in der Firmengeschichte. Er wird 2024, zum 150-Jahr-Jubiläum des Unternehmens, fertiggestellt sein und ist ein klares und starkes Bekenntnis zum Werkplatz Schweiz.

Weitere Infos: bewehrungen.ch/forster-campus

Debrunner Acifer Bewehrungen AG

Die Debrunner Acifer Bewehrungen AG ist Teil der 1755 gegründeten Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen. Sie besteht aus den vier Geschäftsbereichen "Bewehrungen", "Stahl & Metalle", "Metall Service" und "Technische Produkte" und führt ein breites Sortiment für Bau, Gewerbe und Industrie führt.

Debrunner Acifer Bewehrungen AG verfügt an den Standorten in Regensdorf, Büron und Buchs über leistungsstarke und vielseitige Produktionsautomaten für Just-in-time-Lieferungen in der gesamten Schweiz. Sie verarbeitet und liefert Betonstahl, Matten, Bewehrungstechnik und Bewehrungszubehör - insgesamt rund 4'000 Artikel. Ein Bauingenieur-Team berät und unterstützt Planungs- und Ingenieurbüros bei der Erarbeitung objektbezogener Lösungen. Dank einer effizienten Logistik mit eigener Lastwagenflotte lassen sich Projekte jeder Grössenordnung realisieren.

Die Debrunner Koenig Gruppe verfolgt eine transparente Nachhaltigkeitsstrategie, zu der die Themen Sicherheit & Gesundheit, Umwelt, Qualität und soziales Engagement gehören. Insbesondere im Bereich Umwelt übernimmt das Unternehmen Verantwortung. Über Klöckner & Co SE hat sich die Gruppe der Science Based Target Initiative (SBTi) "Ambition for 1,5 °C" angeschlossen - mit dem Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu beschränken. Bereits heute kompensiert sie den gesamten CO2-Ausstoss.

bewehrungstechnik.ch und bewehrungen.ch