Quectel wird in FTSE China A 400 Index aufgenommen

https://www.quectel.com/ , ein weltweit führender Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen, hat heute angekündigt, dass seine Aktien ab sofort im FTSE China A 400 Index notiert sind. Mit der Aufnahme in den Index haben internationale Investoren leichteren Zugang zu den A-Shares des Unternehmens an der Schanghaier Börse (SSE). Die Notierung trat mit Handelsschluss am 20. März in Kraft. Der Code in der Stock Exchange Daily Official List (SEDOL) lautet "BK6CY41".

Die FTSE China Indizes gelten bei Investoren aus dem In- und Ausland als wichtige Kennzahl für den chinesischen Equity-Markt. Laut dem weltweit zweitgrößten Indexanbieter FTSE Russell ist nahezu 60 % des verwalteten Vermögens (AuM) in global emittierten China Exchange Traded Funds (ETFs) mit einem FTSE China Index verknüpft.

Seit Quectels Börsengang am 16. Juli 2019 hat sich der Marktwert des Modulanbieters verdreifacht. Laut den von FTSE Russell veröffentlichten Quartalsergebnissen der FTSE China Index Series findet sich Quectel derzeit unter den 600 größten A-Share-Unternehmen nach voller Marktkapitalisierung. Aus diesem Grund wurden die Aktien des Unternehmens in den FTSE China A 400 Index aufgenommen.

Dies ist bereits das zweite Mal, dass der Modulanbieter in einen Index aufgenommen wurde, der ausländisches Kapital mit seinen Aktien zusammenführt. Vor drei Monaten wurde das Unternehmen als Konstituent in den SSE 380 Index aufgenommen und kann damit unter dem Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm gehandelt werden.

Quectel, einer der bekanntesten Hersteller von https://www.quectel.com/product/ , hat in den zurückliegenden Jahren ein kontinuierliches und historisches Geschäftswachstum erzielt. Dieser Erfolg erklärt sich durch kontinuierliche Innovationsarbeit bei hochmodernen Technologien wie 5G, künstliche Intelligenz (KI) sowie Low Power Wide Area (LPWA) und Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X).

"Ich begrüße, dass unsere Aktie jetzt ein breites Anlegerpublikum erreicht. Damit wird unsere Arbeit für eine intelligentere Welt durch IoT-Technologien belohnt", sagte Patrick Qian, Chairman und CEO von Quectel. "Wir werden weiter maßgebliche Innovationsarbeit leisten, um für unsere internationalen Kunden überragende Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen."

