Royal Canadian Mint (RCM)

Die Royal Canadian Mint erinnert mit einer neuen Feinsilbermünze aus der Schlachtenserie des Zweiten Weltkrieges an den 75. Jahrestag der Befreiung der Niederlande

Ottawa (ots/PRNewswire)

- Die langjährige Praxis der Royal Canadian Mint, Münzen herauszugeben, welche die Taten der kanadischen Kriegsteilnehmer ehren, wird auf einer neuen, von der Künstlerin Pandora Young gestalteten Feinsilbermünze fortgesetzt, die des 75. Jahrestages der Befreiung der Niederlande gedenkt. Die Szene auf der Rückseite der Münze illustriert die Emotion von Menschen, welche ihre lange verlorene Freiheit wieder entdecken - dank des Dienstes und der Taten der First Canadian Army, deren neunmonatiger Feldzug enorme Opfer forderte. Die Szene konzentriert sich auf einen kanadischen Soldaten, der von Kindern umringt wird, als sein Panzer auf der Straße eines typischen niederländischen Stadtzentrums paradiert. Eines der Kinder bietet dem Soldaten in einer einfachen Geste der Dankbarkeit eine Tulpe an. Diese Geste wird vom Königreich der Niederlande seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges jährlich wiederholt. Bis heute blühen in Ottawa tausende Tulpen als lebendes Symbol der unverbrüchlichen Freundschaft zwischen Kanada und den Niederlanden. Dieses inspirierende Sammlerstück ist, neben vielen anderen, ab heute erhältlich.

Um das Interesse am Sammeln von Münzen anzufachen, hat die Münze das "Numis-Tastic Set" des Jahres 2020 mit fünf Münzen herausgegeben. Es handelt sich um eine lehrreiche Sammlung von 25 Cent Münzen im Umlauf mit unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen: Brilliant Uncirculated, Proof, Matte Proof, Reverse Proof und Specimen. Die Münzen zeigen die Vielfalt der Oberflächenbearbeitungen, die von der Mint derzeit genutzt werden, und die Verpackung des Münzsatzes enthält detaillierte Beschreibungen der Technik zur Information für erfahrene und neue Sammler.

Weitere Münzen, die diesen Monat herauskommen:

- Die 50-CAD-Feinsilbermünze des Jahres 2020: Maple Leaves in Motion (Ahornblätter in Bewegung), gestaltet von Künstler Joel Kimmel, mit neuer Präzisionsbeschichtung in Gold und schwarzem Rhodium auf 99,99 % reinem Silber; - Zwei neue, ovale Münzen von kanadisch-ukrainischen Künstlern: Die farbige 20-CAD-Feinsilbermünze des Jahres 2020 von Dave Melnychuk des Namens Traditional Pysanka sowie die traditionell gravierte 250-CAD-Reingoldmünze des Jahres 2020 von Nathalie Kit mit dem Namen Tree of Life Pysanka; - Die 1/10-Unzen-Reingoldmünze des Titels Tribut an Alex Colville: 1967 Dollar des Jahres 2020, mit Colvilles berühmtem Design der fliegenden Gänse, zur Ehrung des einhundertsten Jahrestages Kanadas; - Die 10-CAD-Feinsilbermünze des Jahres 2020 - O Canada! Polar Bears des Künstlers Claude Thivierge; - Die 5-CAD-Feinsilbermünze des Jahres 2020: Moments to Hold: Celebrating 100 Years of the RCMP, die ein klassisches Design von Ago Aarand heranzieht; - Die 25-CAD-Piedfort-Feinsilbermünze des Jahres 2020, benannt Timeless Icons: Polar Bear mit einem Werk von Pierre Leduc; und - Die kristallverzierte 5-CAD-Feinsilbermünze des Jahres 2020 mit dem Titel Birthstones: March mit einer Gestaltung von Pandora Young.

Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zu jedem Produkt besuchen Sie die Seite "Shop" auf www.mint.ca. Bilder der Münzen finden Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2711385-1&h=3192683365&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2711385-1%26h%3D2253665841%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fsh%252Fi3s15bvlvuk55z7%252FAAAz6E2M0UsGc5sqBHhHOPdua%253Fdl%253D0%26a%3Dhere&a=hier).

Sämtliche Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 (Kanada) oder 1-800-268-6468 (USA) oder auf der Website der Mint bestellt werden. Die Münzen sind zudem in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg erhältlich, sowie über unser globales Netz von Händlern und Vertreibern, darunter teilnehmende kanadische Postämter.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation und für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich. Die Mint ist als eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2711385-1&h=1109107444&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2711385-1%26h%3D129863948%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FCanadianMint%26a%3DTwitter&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2711385-1&h=4121300824&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2711385-1%26h%3D1679039955%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FCanadianMint%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2711385-1&h=1235843490&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2711385-1%26h%3D2219772306%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fcanadianmint%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram).

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Alex Reeves Senior Manager, Public Affairs Tel.: (613) 884-6370 reeves@mint.ca